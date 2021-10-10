الإمارات تستخدم جزءا من حصيلة السندات الاتحادية في تمويل مشروع السكك الحديدية

قالت مصادر مصرفية لـ"العربية.نت" إن الإمارات بصدد استخدام حصيلة السندات الاتحادية والتي أصدرتها الأسبوع الماضي، لتمويل الإنفاق على حزمة من مشاريع البنية التحتية من بينها مشروع السكك الحديدية، الذي يربط الإمارات ببعضها.

وأضاف أحد المصادر أن التركيز سينصب على مشروع السكك الحديدية، وشبكة الاتحاد والتي يبلغ طولها 1200 كيلومتر. وتمتد الشبكة في الغرب إلى حدود السعودية، وتصل في الشرق إلى حدود سلطنة عمان.

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والخطة طويلة الأمد للمشروع تقوم على أن يكون القطار جزءًا من شبكة سكك حديدية أوسع تربط كل دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وجمعت الإمارات نحو 4 مليارات دولار من أول بيع لسندات اتحادية قبيل أيام وسط إقبال قوي من المستثمرين مع تجاوز الطلبات نحو 22 مليار دولار.