"المتقدمة" للعربية: نتوقع تحسن النتائج مع بدء مصنع البولي برولين إنتاجه كاملا

قال رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات، خليفة الملحم، إن المشاريع التوسعية للشركة تشمل مشروع الجبيل 2 الذي سينتج البولي برولين متوقعاً أن ينتهي الإغلاق المالي للمشروع قبل نهاية عام 2021.

وأضاف الملحم في مقابلة مع "العربية" أن بداية الإنتاج التجاري للمشروع ستكون في عام 2024، مشيرا إلى بدء الإنشاءات بالفعل على أرض المشروع.

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وحول نتائج أعمال الشركة، كشف الملحم أن الربع الثالث شهد زيادة في أسعار اللقيم بسبب ارتفاع أسعار البترول، وكذلك زيادة أسعار الغاز في أوروبا والعالم، فضلاً عن أن أسعار الوقود عادةً ما ترتفع قرب بداية فصل الشتاء.

تابع: "كان لارتفاع الأسعار أثر إلى حد ما على النتائج في الربع الثالث وصار هناك ضغط على هوامش الربحية، مقارنة مع نتائج الربع الثاني من العام 2021".

وأشار إلى أن النتائج خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، تظهر تحسنا كبيرا في الأداء والنتائج قياسا على نفس الفترة من العام السابق.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن هناك ارتفاعا في حدود 30% بالنسبة لأسعار المدخلات بسبب ارتفاع البروبلين، وسوف نشهد ارتفاعات مشابهة في الربع الرابع من عام 2021.

ولفت الملحم إلى أن أسعار الوقود العالمية مرتفعة بضغط زيادة الطلب، موضحا أن ارتفاع اللقيم يتبعه بعد فترة ارتفاع في أسعار المنتج مما يعوض جزءا كبيرا من ارتفاع التكلفة.

وأفاد: "سعر البيع حاليا أكبر من سعر التكلفة والنتيجة النهائية ستكون جيدة.. والطلب على منتجات الشركة جيد في الواقع".

وحول الأسواق التصديرية الأساسية للشركة، كشف الملحم عن أن الشركة تنظر إلى الأسواق في أوروبا وأميركا اللاتينية وإفريقيا وتركيا وجنوب شرق آسيا.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تبتعد بعض الشيء عن الصين نظراً للضغوط على الأسعار هناك، مضيفا "مبيعات الشركة منخفضة في الصين لهذا السبب".

من جانب آخر، تحدث الملحم: "لا تزال مشكلة الشحن البحري موجودة وقائمة وسط تحسن الطلب، إذ تعاني الأسواق من نقص في أعداد الحاويات التي تنقل البضائع، كما أن هناك بعض التوقف في سلاسل الإمداد في الصين والذي أدى للضغط على أسعار الشحن فوق 100%".

وبين أن أسعار منتجات النهائي كسعر ارتفعت من 25 دولاراً إلى ما بين 57 و60 دولارا للطن، ونحاول أن نتفادى رفع الأسعار عبر تخفيض المصروفات.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر اللقيم أثر على نتائج sk المتقدمة في كوريا والتي تستثمر بها "المتقدمة" مما خفض حصة الشركة من الأرباح في الربع الثالث من العام قياسا على نفس الفترة من العام السابق.

وتوقع الملحم أن يكون هناك تحسن بالنتائج خصوصا مع بدء مصنع البولي برولين إنتاجه التجاري بشكل كامل، ويؤتي ثمار استثمار "المتقدمة" في كوريا.