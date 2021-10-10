وزير هندي يطالب "تسلا" بعدم بيع سيارات صينية الصنع في بلاده

قال وزير النقل البري الهندي، نيتين جادكاري، إنه طلب من شركة تسلا تجنب بيع السيارات المصنوعة في الصين في الهند قبل دخول صانع السيارات الكهربائية المتوقع إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأضاف جادكاري خلال حدث India Today Conclave يوم الجمعة إن تسلا يجب أن "تصنع سيارات في الهند وتبيعها في الهند

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وتصدر من الهند" وأن تعتمد على الموردين المحليين.

وقال إن طرازات تسلا في الهند ستكلف 3.5 مليون روبية (46671 دولاراً) لكل منها، وستقدم الحكومة أي مساعدة تحتاجها شركة صناعة السيارات الأميركية للقيام بغزو البلاد.

وتلقت الشركة في أغسطس الموافقة على تصنيع أو استيراد 4 طرازات في الهند، وفقاً لما جاء في منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل البري والطرق السريعة في البلاد.

وتنتج تسلا المركبات في مصانع في الولايات المتحدة والصين، وتنتظر الموافقة النهائية لمصنع جديد في ألمانيا.