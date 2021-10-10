.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل أصبحت السوق السعودية مؤهلة لاختراق 12 ألف نقطة؟

  • الخط
سوق السعودية

هل أصبحت السوق السعودية مؤهلة لاختراق 12 ألف نقطة؟

تحسن كبير متوقع في أرباح شركات الطاقة والبتروكيماويات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران، إن هناك تفاؤلا كبيرا بأرباح الشركات السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع تحسن كبير في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات.

وأشار إلى أن السوق يسجل مستويات قياسية غير مسبوقة منذ سنوات، بسبب هذا التفاؤل، مشيرا إلى أن السوق السعودية الآن أصبحت مؤهلة لاختراق مستوى 12 ألف نقطة.

وانطلق اليوم الأحد موسم الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري، وأعلنت شركة المتقدمة نموا بـ 40% في صافي الأرباح، كما تحولت كيمانول للربحية بـ 74 مليون دولار، فيما تراجعت أرباح المراعي بـ 34%.

ارتفاع الإنتاج الصناعي بـ5.8% في السعودية الشهر الماضي اقتصاد اقتصاد السعودية ارتفاع الإنتاج الصناعي بـ5.8% في السعودية الشهر الماضي

وتوقع أن يقوم المستثمرون اليوم بسحب سيولة من السوق السعودي، وضخها يوم غدا من بدء تداول أسهم أكوا باور، لأن تراجع نسب التخصيص يعني أن الإقبال على أسهم الشركة سيكون كبيرا.

وتابع: "من المتوقع أن يحقق السهم ارتفاعات بالحد الأقصى في أول 3 أيام من تداوله.. حتى يصل للقيمة العادلة".

يبدأ يوم غد الاثنين تداول أسهم أكواباور في السوق السعودية "تداول" بسعر 56 ريالا للسهم الواحد، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% هبوطا وارتفاعا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% هبوطا وارتفاعا.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% هبوطا وارتفاعا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو يهزّ أميركا.. الشرطة تسحب رجلا قعيدا وترميه أرضا! فيديو يهزّ أميركا.. الشرطة تسحب رجلا قعيدا وترميه أرضا!
انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد