ريلاينس تشتري شركة آر إي سي سولار مقابل 771 مليون دولار

استحوذت وحدة من شركة ريلاينس إندستريز على شركة تصنيع الألواح الشمسية REC Solar Holdings AS في صفقة بقيمة 771 مليون دولار، حيث تسعى المجموعة الهندية المملوكة للملياردير موكيش أمباني، توسيع هيمنتها إلى الطاقة البديلة.

وقالت ريلاينس، في بيان، اليوم الأحد، إن صفقة شراء شركة REC Solar ومقرها النرويج، ستساعد شركة ريلاينس نيو إنرجي، التابعة، في توسيع أعمالها في الطاقة الخضراء عالمياً، بما في ذلك في أسواق الولايات المتحدة، وأوروبا وآسيا، وأستراليا.

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وتعهد رئيس ريلاينس إندستريز، موكيش أمباني في يونيو بإنفاق 10 مليارات دولار على الطاقة الخضراء على مدى ثلاث سنوات، مما يضعه في منافسة مباشرة مع مجموعة Adani التابعة للملياردير غواتام أداني، والتي تخطط لاستثمار 20 مليار دولار على مدى 10 سنوات لأعمال الطاقة المتجددة.

ويظهر البيان أن REC تصنع ألواح ووحدات من البولي سيليكون من الدرجة الشمسية في منشآت في النرويج وسنغافورة، ولديها أكثر من 1300 موظف على مستوى العالم.

وستستخدم ريلاينس تقنية REC لتصنيع السيليكون المعدني والألواح الشمسية في مصنعها العملاق في جامناجار في ولاية غوجارات. وستتوسع قدرة المصنع السنوية إلى 10 جيجاوات من 4 جيجاوات. كما ستدعم ريلاينس بقوة التوسع المخطط له في REC في سنغافورة وفرنسا والولايات المتحدة.

وقال أمباني في البيان: "إنه يتماشى مع استراتيجيتنا للاستثمار في التقنيات الجديدة والمتقدمة والقدرات التشغيلية التي تهدف إلى تحقيق هدف ريلاينس المتمثل في إنتاج ألواح بقدرات 100 جيجاواط من الطاقة النظيفة والخضراء قبل نهاية هذا العقد".