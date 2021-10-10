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هل تتعرض أسواق الأسهم لحركة تصحيح؟

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الأسواق العالمية

هل تتعرض أسواق الأسهم لحركة تصحيح؟

الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرفع أسعار الفائدة قبل عام 2023

دبي - العربية.نت

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قال مدير الاستثمار في Bank of Singapore، كريم العيطة، إن معدل التضخم المرتفع والتخوف منه لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وهو ما حسن من توقعاتنا، بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة قبل عام 2023.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن التوقعات تعود إلى أن بيانات التوظيف كانت ضعيفة في الشهر الحالي، والفيدرالي أكد أنهم ينظروا لمعدل التضخم والحركة الاقتصادية لا سيما بيانات التوظيف التي لم تصل إلى النتيجة المطلوبة حتى الآن، لذلك يوجد مجال لبقاء الفائدة منخفضة، وهو ما يساعد الاقتصاد.

وأوضح كريم العيطة، أن تقليص الفيدرالي لمشتريات السندات يتوقع أن تبدأ في نوفمبر المُقبل بواقع 15 مليار دولار شهرياً لتصل في منتصف 2022 إلى نصف المبلغ المخصص للشراء شهرياً البالغ 120 مليار دولار، وهو ما يعني أن الفائدة ستظل منخفضة.

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وخارج الولايات المتحدة، توقع العيطة، أن بنك إنجلترا سوف يرفع الفائدة قبل البنوك الأخرى نظراً لأن التضخم مرتفع في إنجلترا، في ظل زيادة أسعار الغاز بالفترة الأخيرة، وهو ما لمح إليه البنك المركزي البريطاني.

وعن أداء الأسهم قال، كريم العيطة، إن بنك سنغافورة يتوقع حدوث تصحيح بأسواق الأسهم قريباً بعد أن ارتفعت مخاطر التصحيح، وهو ما لم يحدث منذ فترة طويلة وذلك شيء طبيعي، لا سيما أن أسعار الأسهم مرتفعة.

وأضاف أنه في ظل التوقع بأن أسعار الفائدة لن ترفع قبل 2023، فإننا نحافظ على النظرة الإيجابية على الأسهم الأميركية.

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