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هل تتواصل مكاسب بيتكوين بعد تسجيله أفضل أسبوع منذ أغسطس؟

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سوق السعودية

هل تتواصل مكاسب بيتكوين بعد تسجيله أفضل أسبوع منذ أغسطس؟

وسط مكاسب منذ مطلع العام تتخطى 85%

دبي - العربية.نت

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قال المدير التنفيذي وشريك مؤسس CoursePeer Inc، هادي علاء الدين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن الارتفاع الأخير في سعر عملة بيتكوين صاحب الانخفاض الكبير السابق له، لأنه دائما ما تتحرك عملة بيتكوين بنسب ثابتة، وبعد تصحيح بنسبة 50% دائماً ما ترتد بالنسبة ذاتها ويمكن أن يصعد بأكثر من 63 ألف دولار مع حدوث عملية تصحيح أكبر للسوق.

وأضاف أن ما يحدث في الصين له تأثير على أداء بيتكوين، لاسيما مع انتقال التعدين من الصين إلى أميركا وأوروبا وحدوث نوع من الاطمئنان في السوق.

وأشار هادي علاء الدين، إلى أن السيولة بدأت تنتقل من داخل الصين إلى الخارج، ورغم الكثير من العوامل المؤثرة، إلا أن الارتفاع طبيعي بعد الانخفاض الأخير.

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سجلت عملة بيتكوين أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس، وسط مكاسب منذ مطلع العام تتخطى 85%.

ويعتبر تقرير من Bank of America أن بيتكوين وأخواتها هو نوع من الأصول من الصعب تجاهله، والبعض الآخر يعتبرها بديل الذهب وكأداة للحماية من التضخم.

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