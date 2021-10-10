.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مريم السويدي أول سيدة ترأس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية

  • الخط
هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مناسبة
هيئة الأوراق المالية والسلع
اقتصاد الإمارات

مريم السويدي أول سيدة ترأس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية

انضمت للهيئة منذ أبريل الماضي نائباً للرئيس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتورة مريم بطي السويدي رئيسة تنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع. والتي شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الأسواق في وقت سابق من هذا العام أن الإمارات العربية المتحدة، سوف تتطلب ضم عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارة جميع الشركات المدرجة، في بورصاتها الثلاث، لتعزيز التنوع بين الجنسين.

وشغلت السويدي منصب الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة منذ أبريل الماضي، وقبل ذلك منصب نائبة الرئيس التنفيذي لقطاعات عمليات الأسواق المالية والشؤون القانونية والإصدار والبحوث، والترخيص والرقابة والتنفيذ.

كما عملت سابقاً محاضرة في معهد التدريب والدراسات القضائية، وعضوة في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، كما تولت إدارة مشروع التقييم المتبادل لدولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي الدولية.

وتحمل الدكتورة مريم بطي السويدي شهادة الدكتوراه في القانون تخصص الأسواق المالية من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأحرزت بعض الشركات تقدماً، حيث قام بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، بتعيين هناء الرستماني كرئيس تنفيذي للمجموعة هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل! دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل!
احذروا هذه الأنواع من الأسماك.. تسبب ظهور احذروا هذه الأنواع من الأسماك.. تسبب ظهور "الكرش"
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد