مريم السويدي أول سيدة ترأس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتورة مريم بطي السويدي رئيسة تنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع. والتي شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الأسواق في وقت سابق من هذا العام أن الإمارات العربية المتحدة، سوف تتطلب ضم عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارة جميع الشركات المدرجة، في بورصاتها الثلاث، لتعزيز التنوع بين الجنسين.

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وشغلت السويدي منصب الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة منذ أبريل الماضي، وقبل ذلك منصب نائبة الرئيس التنفيذي لقطاعات عمليات الأسواق المالية والشؤون القانونية والإصدار والبحوث، والترخيص والرقابة والتنفيذ.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة يصدر مرسومًا اتحادياً بتعيين الدكتورة مريم بطي محمد السويدي بوظيفة رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع#حكومة_الإمارات pic.twitter.com/YHZZTARpmu — UAEGOV (@UAEmediaoffice) October 10, 2021

كما عملت سابقاً محاضرة في معهد التدريب والدراسات القضائية، وعضوة في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، كما تولت إدارة مشروع التقييم المتبادل لدولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي الدولية.

وتحمل الدكتورة مريم بطي السويدي شهادة الدكتوراه في القانون تخصص الأسواق المالية من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأحرزت بعض الشركات تقدماً، حيث قام بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، بتعيين هناء الرستماني كرئيس تنفيذي للمجموعة هذا العام.