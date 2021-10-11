شركة "التعهدات الفنية" للعربية: الأرباح تقترب من مستويات 2019

قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية، محمد الخريجي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إنه من مزايا الشركة وقوة الملاءة المالية أنها تكيفت سريعاً مع تداعيات جائحة كورونا، وتمكنت من العودة سريعاً رغم توقف تام لمدة 4 أشهر وكان الدخل صفر حينئذ، وخرجت من السنة محققة أرباحا وكان ذلك "معجزة" لها.

وأضاف الخريجي، أن عام 2019 كانت بداية التحول الرقمي وكان مردوده إيجابيا، كان المتوقع تحقيق أرباح أكبر في 2020، لا سيما أن أرباح الربع الأول منه كانت كبيرة جداً ودون حدوث الجائحة كانت الأرباح ستكون كبيرة جداً.

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وأوضح الرئيس التنفيذي، أن الشركة العربية للتعهدات الفنية لم تتعاف بشكل كامل من تداعيات الجائحة في 2021، لكنها ستحقق أرباحاً ممتازة وستكون قريبة جدا من أرباح 2019، ولذلك مكرر الربحية سيكون في بداية العشرينات.

وأشار إلى حصول الشركة على مشاريع نوعية منها مشاريع وسائل النقل وموسم الرياض وهو ما يساعدها على تحقيق أرباح أعلى ولذلك سيكون مكرر الربحية في حدود 20 مرة.

بشأن سياسة توزيع الأرباح ذكر محمد الخريجي، أن الشركة في السنوات السابقة كانت شركة عائلية وتوزيعات الأرباح كانت متفاوتة، وتوزيعات عام 2020 ليست مقياساً في التوزيعات، والشركة في مرحلة نمو، وخلال السنة الحالية والقادمة ستكون التوزيعات فوق 40% من الأرباح، لأن لدينا استثمارات كبيرة في التقنية ويتوقع أن تتجاوز 50 إلى 60% في السنوات اللاحقة.

وأوضح أن الطرح هو تخارج جزئي من عائلة الخريجي لكنها مستمرة في ملكية حصة بالشركة من خلال شركة المهندس القابضة، لافتاً إلى وجود حوكمة عالية في إدارة الشركة مع العمل على توافقها مع متطلبات سوق المال.

بدأت الشركة العربية للتعهدات الفنية مرحلة بناء سجل الأوامر ضمن عملية الطرح العام الأولي لأسهمها، وستبدأ عملية طرح الأفراد في 26 من الشهر الجاري.