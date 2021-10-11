رئيس "إكسترا" للعربية: ربع مبيعاتنا عبر الإنترنت

قال محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، إن سوق الأجهزة المنزلية ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في الأسعار من 10 إلى 20% حسب حجم المنتج، وذلك من طرف الموردين بسبب أزمة الشحن.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن السوق صعدت حتى يوليو بحوالي 7% بدعم من الهواتف الجوالة والأجهزة المنزلية، مشيراً إلى أن إطلاق جهاز آيفون 13 في الربع الثالث دعم المبيعات.

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بالنسبة لشركة "إكسترا"، أتى الدعم من مبيعات كل الأقسام بدفع من عمليات التقسيط، كما أن أداء مبيعات آيفون كان أفضل من العام الماضي، بحسب تأكيدات الرئيس التنفيذي للشركة.

وارتفع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 66.7% في الربع الثالث من 2021، ليصل إلى 89.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 53.44 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعن خلفية الزيادة في أسعار المنتجات، أشار "جلال" إلى أزمة الشحن العالمية، قائلاً إن الحاوية كانت تكلف نحو 1800 دولار في السابق أما اليوم فتكلفتها بين 7 إلى 12 ألف دولار حسب الميناء، وهذا ما ينعكس على سعر المنتجات، إذ على سبيل المثال كلفة شحن كل ثلاجة زادت بحوالي 400 ريال.

وأضاف أن أزمة أشباه الموصلات أدت إلى نقص وعدم انتظام في توريد أجهزة الكمبيوتر في الفترة الماضية، لكنه يرى فرصا أكبر لنمو السوق مستقبلا.

وقال أيضاً إن التكنولوجيا أكبر محرك للنمو بالنسبة للشركة من خلال التمويل الاستهلاكي عبر تطبيق شركة "تسهيل"، مشيراً إلى أن ربع مبيعات الشركة تم عن طريق الأون لاين مقابل 15% العام الماضي.

وتابع: "هناك تغير للأبد في عادات المستهلكين ليس فقط في فترة الوباء".