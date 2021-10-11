شركتا سيارات كهربائية تهددان عرش تسلا.. اختصرتا وقت الإنتاج للنصف

تتسابق شركات السيارات الكهربائية في الصين لزيادة الإنتاج، أسرع مما فعلت تسلا في أيامها الأولى.

وقالت شركة إكس بينغ Xpeng الناشئة المدرجة في الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها أنتجت 100000 سيارة - جاء ذلك بعد ست سنوات من إطلاق الشركة.

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فيما كشفت شركة السيارات الكهربائية المنافسة نيو Nio في أبريل إنها وصلت إلى 100 ألف سيارة. وهي الشركة التي تأسست في أواخر نوفمبر 2014 تحت اسم مختلف، وتغير اسمها إلى نيو في يوليو 2017، منذ حوالي أربع سنوات.

وللمقارنة، استغرقت سيارة تسلا، التي أسسها، إيلون ماسك، 12 عاماً منذ تأسيسها في عام 2003، لإنتاج 100000 سيارة، وفقاً للإيداعات العامة.

وواجهت تسلا العديد من التأخيرات في الإنتاج، خاصة في سنواتها الأولى. منذ ذلك الحين، زادت شركة صناعة السيارات الكهربائية ومقرها الولايات المتحدة من قدرتها الإنتاجية مع مصانع جديدة في شنغهاي وبرلين.

وبرغم النمو الكبير لشركات السيارات الصينية، إلا أن تسلا لا تزال أكبر بكثير بالمقارنة.

بدوره، قال ماسك في تغريدة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية تجاوزت رقم مليون سيارة قبل أكثر من عام في مارس 2020.

وبلغ الإنتاج في الربع الثالث وحده 238 ألف سيارة. كما ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 11% منذ بداية العام حتى تاريخه.

فيما انخفضت أسهم Xpeng المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 12% حتى الآن هذا العام. كما انخفض سهم Nio بأكثر من 25% منذ بداية العام.

قالت شركة تصنيع البطاريات الكهربائية والمركبات الصينية BYD في مايو إنها أنتجت مليون سيارة ركاب في فئة سيارات الطاقة الجديدة، والتي تشمل السيارات التي تعمل بالبطاريات فقط والسيارات التي تعمل بالطاقة الهجينة.

ارتفعت أسهم BYD المتداولة في هونغ كونغ بأكثر من 25% حتى الآن هذا العام. من بين الداعمين للشركة الملياردير الأميركي وارن بافيت بيركشاير هاثاواي.