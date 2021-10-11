كيف ينظر المستثمرون في المنطقة إلى الأسواق؟

أجرى Salt Fund Placement استطلاعا حول توجهات مستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص فئات الأصول، والمناطق الجغرافية، والاستراتيجيات المختلفة.

وتركزت 29% من الاستثمارات في أسواق الأسهم، فيما تركزت 13% من الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من 2021.

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وبحسب الاستطلاع، كان لأسواق الأسهم النصيب الأكبر من الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 29% من إجمالي الاستثمارات، تليها استثمارات الدخل الثابت بنسبة 24%.

أما بالنسبة للقطاعات، فتركزت معظم الاستثمارات في القطاع الصناعي بـ 13%، يليه القطاع المالي والمواد الأساسية.

وقال المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، طارق قاقيش، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن أغلب استطلاعات السوق لا تركز على المستثمرين واتجاهاتهم، ولذلك عمل استطلاع "سولت"، على دراسة توجهاتهم الحالية والمستقبلية في الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية، لكي توفر لمديري الصناديق استراتيجية عن ما هي المنتجات المالية المرغوبة في المستقبل.

وأضاف أن 29% من المستثمرين يفضلون الاستثمار المتوافق مع الشريعة، ومعظم الاستثمارات متجهة لأميركا وأوروبا، ولذلك يجب أن يعمل مديرو الصناديق على منتجات استثمارية تلائم الطلب الموجود.

وأوضح أن الكثير من مديري الصناديق الأجانب يأتون إلى الإمارات والسعودية لجذب أموال إلى صناديقهم لكن لا يوجد معلومات كافية عن السوق، ولذلك الاستطلاع يعطيهم نظرة للأسواق.

وذكر طارق قاقيش، أن 93% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع استثمروا خلال النصف الأول من العام الحالي وسوف يستمرون بالنسبة ذاتها في النصف الثاني من العام الجاري، وتتجه معظم الاستثمارات إلى الأسهم، مع ملاحظة زيادة في استثمارات رأس المال المخاطر، بينما لا تزال استثمارات الأسهم والسندات والقطاع العقاري مسيطرة.

وأضاف أن 56% من المستثمرين متفائلين تجاه أسواق الأسهم و6% متشائمين.

ولذلك فإن النظرة متفائلة لفترة سنة إلى 3 سنوات.