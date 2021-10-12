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ستاندرد أند بورز تتوقع نمو اقتصاد دبي 3.5% في 2021

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صورة جوية لشارع الشيخ زايد
أحد شوارع دبي الرئيسية
اقتصاد دبي

ستاندرد أند بورز تتوقع نمو اقتصاد دبي 3.5% في 2021

2.5% نموا متوقعا في 2022

دبي - شريف اليماني

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توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة 3.5% العام الجاري، بدعم من ارتفاع أعداد السكان ومعدلات التطعيم المرتفعة والتخفيف التدريجي لقيود السفر العالمية.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يواصل اقتصاد دبي النمو في 2022 لكن بنسبة أقل تبلغ 2.5%، وذلك مقابل الانكماش الذي وصلت نسبته إلى 10.9% في عام 2020، وفقا للتقرير الصادر اليوم الثلاثاء واطلعت عليه "العربية.نت".

وتتوقع الوكالة أن ينمو عدد سكان الإمارة بحوالي 2% في المتوسط خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بعد أن سجل انخفاضاً في عام 2020.

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وتشمل العوامل الأخرى الداعمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي، معدلات التطعيم المرتفعة ضد كورونا، حيث أشارت تقارير أن نحو 80% من السكان حصلوا على التطعيم الكامل، بالإضافة إلى التخفيف التدريجي لقيود السفر العالمية، وفقا للتقرير.

وأشارت الوكالة أن دبي ستسجل توافدا أقوى للسياح في عام 2021، من أدنى مستوياتها التاريخية في عام 2020، وستحافظ على زخم الطلب، بدعم جزئي من معرض إكسبو 2020 في الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022.

ومن المتوقع أن تسهم تأشيرات الإقامة الجديدة، بما في ذلك تأشيرات العمل عن بُعد وتلك الخاصة بالمتقاعدين، إلى زيادة النمو السكاني والاستثمار على المدى الطويل.

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