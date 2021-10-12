"المركز": نتائج الربع الثالث ستكون متباينة والبتروكيماويات الرابح الأكبر خليجيا

قال فهد الرشيد، مدير إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز المالي الكويتي، إن نتائج الشركات الخليجية للربع الثالث ستكون متباينة، حيث سيستفيد منتجو البتروكيماويات من ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، وسيكون أداؤهم مميزا حتى الربع الرابع، فيما ستتأثر سلباً الشركات المعتمدة على السلع الأولية.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن المقارنة بين نتائج الربع الثالث ونتائج الفترة المماثلة من العام الماضي قد لا تكون في محلها، بالنسبة لشركات كـالمراعي وسدافكو، التي كانت أرباحها خلال عام 2020 مرتفعة بسبب الطلب الناتج عن فترة الإغلاق.

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كما استبعد ارتفاع المخصصات في القطاع المصرفي، مع توجه بلدان المنطقة نحو الانفتاح والانتعاش الاقتصادي.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن السوق السعودية تتميز بوجود عدة عوامل إيجابية منها تشكيل قطاع البتروكيماويات أكبر نسبة من السوق مقارنة مع باقي أسواق المنطقة، وهو القطاع الذي سيستفيد بشكل كبير على المديين القصير والمتوسط نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، إلى جانب طفرة القطاع المصرفي بدعم من نمو الإقراض السكني والإصلاحات الكبيرة وزيادة الاستثمار الحكومي والخاص.