"جرير" للعربية: نواجه مشكلات في الإمداد والشحن ونتوقع ارتفاع مبيعات الربع الرابع

قال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، محمد العقيل، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات الأدوات المدرسية شهدت تحسنا في الربع الثالث من العام الجاري، بسبب عودة المدارس جزئياً، بينما أهم جزء منها من الصف الأول إلى السادس لم يبدأ، ورغم أن أداءه كان ضعيفاً، إلا أنه كان أفضل من العام السابق.

وأضاف أن صدور النسخة الجديدة من آيفون وهي "آيفون 13" كان إيجابيا جدا على الشركة، رغم أن هامش الربح ليس كبيراً، فيما تراجعت مبيعات الأقسام الأخرى.

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وأوضح أن النتائج نعتبرها جيدة، وقد يتغير الموسم الدراسي وترتفع المبيعات بالربع الرابع من العام الجاري، لا سيما مع تغير الجدول الدراسي إلى 3 فصول.

وأشار محمد العقيل، إلى أن ارتفاع الإيرادات الأخرى جاء من انتهاء وثيقة تأمين وحققت دخلاً إضافياً غير تشغيلي قدره 11 مليون ريال.

وذكر رئيس جرير للتسويق، أن النتائج شهدت تراجعاً في التكاليف الإدارية وتكاليف المبيعات، مشيراً إلى أن ربحية آيفون تتراوح بين 5 إلى 6%.

وعن إمكانية تأثر الشركة بسبب مشاكل صناعة الإلكترونيات عالمياً، قال العقيل، إن الشركة بدأت بالفعل تواجه مشكلات في الإمداد والشحن منذ بداية العام الجاري، وتعمل بجهد لعلاجها، موضحاً أنه كان المتوقع ارتفاع المبيعات بنسبة 10% لكنها تراجعت 10%.

وأضاف أن الشركة تتوقع ارتفاع مبيعاتها وأرباحها في الربع الرابع من العام الحالي، ولديها مخزون من معظم المواد لكن تواجه تحديا في مخزون الهواتف الذكية لأن توزيعها أقل بكثير من العام الماضي.

وأوضح محمد العقيل، أن الطلب جيد لا سيما على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطلب أكبر بكثير من المعروض من أجهزة آيفون، بينما كان الطلب على الأدوات المدرسية منخفضا إذ يوجد مخزون كبير من الأدوات المدرسية.

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة جرير للتسويق، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 6.78% في الربع الثالث من 2021، ليصل إلى 272.5 مليون ريال، مقابل 255.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وقالت جرير للتسويق في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الزيادة يعود إلى ارتفاع مبيعات بعض الأقسام لا سيما أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية، كنتيجة للعودة الجزئية للموسم الدراسي في الربع الحالي وإطلاق النسخة الجديدة من الهاتف الذكي الآيفون مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي والذي لم يشهد أي من الحدثين. كما يرجع الارتفاع أيضا إلى زيادة الإيرادات الأخرى.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 44.03% مقارنة بصافي ربح نحو 189.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح شركة جرير للتسويق بعد الزكاة والضريبة بنسبة 1.97% ليصل إلى 729.4 مليون ريال، مقابل 715.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.