إقبال قوي متوقع على طرح "فيرتيجلوب" في سوق أبوظبي

قال رئيس الاستثمار في BHM Capital، طلال طوقان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن طرح شركة "فيرتيجلوب" هو تحرك تكتيكي جيد لا سيما أنها شركة تابعة للحكومة وتعمل في مجال استراتيجي وهو إنتاج الأمونيا التي تعتبر مستقبل الصناعات الكيماوية وهذا ما يعزز مصداقية الاكتتاب وقيمته وفرصة للاستثمار فيه.

يبدأ اليوم الأربعاء الاكتتاب العام الأولي على شركة "فيرتجلوب"، التي تتركز أعمالها في مجال الأسمدة والتّابعة لـ "أدنوك" وOCI.

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إذ حددت الشركة النطاق السعري للسهم بين 2.45 و 2.65 درهم، مما يقدر القيمة السوقية لـ "فيرتجلوب" بين 20.2 و 22 مليار درهم.

وأضاف أن الشركة رفعت توزيعاتها النقدية وسترفعها مستقبلاً، لتصبح نحو 400 مليون دولار لكامل العام، وبالنظر للنطاق السعري فإن العائد نحو 7.5% ما يتراوح بين 17 إلى 18 فلساً، وهو عائد جيد بالنظر إلى عوائد أدوات الدين والبنوك وتوزيعات الأسهم على مستوى دولي وإقليمي.

وأشار طلال طوقان، إلى حاجة الأفراد إلى السيولة للدخول في الاكتتاب تدفعهم لمحاولة الاكتتاب بأكبر من قدراتهم للحصول على كمية كبيرة من الأسهم عند التخصيص النهائي، وعادة ما يتجهون للشراء من السوق بعد ذلك مثل أدنوك للحفر، متوقعاً ارتفاع الطلب والإقبال على الطرح.

وأوضح أن شركة "فرتيجلوب" ستكون بحجم يؤهلها للانضمام إلى المؤشرات العالمية مثل فوتسي وإم إس سي آي، في المراجعات القادمة.

وقال رئيس الاستثمار في BHM Capital، إنه بغض النظر عن مكررات الربحية وقد يكون منخفض نسبيا في الشركة مقارنة بالشركات الأخرى، ومع الأخذ في الاعتبار خصم التدفقات النقدية عند التقييم، سيكون المكرر مقبول.

وأضاف أن القطاع الذي تعمل به الشركة سيكون له دور كبير في توليد الطاقة الصديقة للبيئة لا سيما الطاقة في النقل البحري واستخراج البترول والغاز

التوجه المستقبلي، ولا نتطلع على المكررات حتى لو كانت أعلى بقليل من شركات أخرى، لكن نتطلع إلى النمو المتوقع على الصعيد الدولي والخطط الاستراتيجية للشركة الجاذبة جدا.

وأوضح طلال طوقان، أن مكرر ربحية قطاع البتروكيماويات والطاقة عالمياً يتراوح بين 40 إلى 60 مرة، والنطاق السعري للطرح جيد جداً.

من المُتوقّع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 20 أكتوبر، على أن يتم بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ووقعت "فيرتجلوب" اتفاقية للاستثمار في الطرح مع كل من "صندوق أبوظبي للتقاعد" وصندوق الثروة السيادية لدولة سنغافورة GIC بالإضافة إلى

Inclusive Capital Partners وهي مؤسسة تختص بالاستشارات الاستثمارية القائمة على الحوكمة البيئية والمجتمعية ويقع مقرها في الولايات المتحدة.

وتصل قيمة الاستثمار المجمع لهذه المؤسسات في الطرح إلى 847 مليون درهم وذلك من أصل ثلاثة مليارات درهم تعتزم الشركة جمعها.

كما أعلنت "فيرتجلوب" عن تعيين Jeff Ubben مؤسس Inclusive Capital Partners عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة.

وقامت "فيرتجلوب" برفع توقعات توزيعات الأرباح من 550 مليون درهم إلى 735 مليون درهم على الأقل عن النصف الثاني من عام 2021، ومن 1.1 مليار درهم إلى 1.4 مليار درهم على الأقل عن العام المالي 2022.