الصين تقضي على بيتكوين نهائياً.. تعدين العملة المشفرة وصل للصفر

أصبحت الولايات المتحدة مركزاً عالمياً لتعدين بيتكوين بعد أن أدت حملة في الصين إلى القضاء بشكل فعال على هذه الممارسة في مهد الصناعة السابق.

وفي نهاية أغسطس، شكلت أميركا 35.4% من معدل التجزئة العالمي أو ما يعرف بـ "هاشينغ"، وهو مقياس لقوة الحوسبة المستخدمة لاستخراج العملة الرقمية، وفقاً لدراسة أجراها مركز كامبريدج للتمويل البديل، نُشرت يوم الأربعاء. وهو أكثر من ضعف النشاط الذي شوهد في أبريل.

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كان الدافع وراء الارتفاع في الحصة النسبية للبلاد هو تحرك الصين لتقليص الصناعة للسيطرة على المخاطر المالية.

في الأيام الأولى لتأسيس بيتكوين عام 2009، كانت الدولة الآسيوية قاعدة لأكبر مراكز تعدين بيتكوين الذين يستفيدون من الكهرباء الرخيصة من محطات الفحم والطاقة المائية.

الآن، جهود بكين المكثفة لكبح سوق العملات المشفرة، التي تم الإعلان عنها في مايو، تؤتي ثمارها. حيث وجد باحثو كامبريدج أن حصة الصين من تعدين بيتكوين وصلت إلى الصفر فعلياً. يأتي هذا مقابل حصة بلغت 75% من عمليات تعدين العملة المشفرة في سبتمبر 2019 عندما بدأت كامبريدج جمع البيانات. كما أنه انخفاض من مستوى 46% الذي تم إحرازه في أبريل من هذا العام فقط.

وعلى الرغم من ذلك، هناك احتمال قوي بأن التعدين السري لا يزال يحدث في الصين، ولكن يتم توجيهه عبر شبكات افتراضية خاصة تجعله يبدو أن أجهزة الكمبيوتر تعمل في بلد آخر. ومن المحتمل أن تكون الزيادات الأخيرة في معدل التجزئة في أيرلندا وألمانيا نتيجة استخدام المعدنين لشبكات VPN أو خوادم بروكسي، وفقاً لأبحاث كامبريدج.

يأتي ذلك، فيما يفر عمال مناجم بيتكوين من الصين في تدافع عالمي على الطاقة الكهربائية، حيث يسعى عمال المناجم إلى الحصول على كهرباء رخيصة وترحيب حكومي لتغذية الطفرة في العملة الافتراضية التي تقترب من مستويات قياسية مرة أخرى.

ارتفعت بيتكوين بأكثر من 370% خلال أخر 12 شهر لتتداول عند 54650 دولاراً بقيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 1 تريليون دولار.

وفي كازاخستان، بلغت حصة معدل التجزئة 18.1% في أغسطس، ارتفاعاً من 8.2% في أبريل، بينما نمت الحصة الروسية إلى 11% من 6.8% خلال نفس الفترة.