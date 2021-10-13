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مصر تستعد لاتفاق ربط كهربائي جديد مع هذه الدول

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أبراج الكهرباء في مصر
أبراج كهرباء
طاقة

مصر تستعد لاتفاق ربط كهربائي جديد مع هذه الدول

الاتفاق يأتي بعد أسبوع من توقيع الربط الكهربائي مع السعودية

دبي - العربية.نت

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توقع اليونان ومصر هذا الأسبوع اتفاقاً مبدئياً لبناء كابل كهربائي كبير يربط بين البلدين، وهو أول اتفاق من نوعه يتم توقيعه بين أوروبا وإفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة والطاقة اليونانية، إن وزيري الكهرباء في البلدين من المقرر أن يوقعا مذكرة تفاهم يوم الخميس.

وبدأت مصر، التي لديها فائض في الكهرباء، محادثات قبل عام لبيع الطاقة لأوروبا، مستغلة ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة في محاولة لتصبح مركزا إقليميا للتصدير.

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وأجرت مصر مناقشات مع اليونان وقبرص في الأشهر الأخيرة لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة.

ويوقع مذكرة التفاهم وزير البيئة والطاقة اليوناني كونستانتينوس سكريكاس ووزير الكهرباء المصري محمد شاكر.

يأتي ذلك، بعدما وقعت مصر والسعودية، ممثلة في الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الأسبوع الماضي، بتكلفة 1.8 مليار دولار، حيث تبلغ سعة المشروع 3000 ميجاوات من الكهرباء.

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