قفزة في الطلب على عقارات حي الأثرياء.. الإيجارات تسجل أعلى نمو منذ 2019

قالت شركة التثمين العقاري، ميلر صامويل، وشركة سمسرة العقارات Douglas Elliman Real Estate في تقرير يوم الخميس، إن متوسط الإيجار ارتفع بنسبة 5.9% في سبتمبر عن العام السابق له إلى 3216 دولاراً في منطقة مانهاتن. وهذه هي أول زيادة منذ مايو 2020 والأكبر منذ ديسمبر 2019.

ويستحوذ صائدو الشقق على الوحدات، بينما يحاول أرباب العمل إعادة العاملين مرة أخرى إلى مكاتبهم في مانهاتن، وهو السبب وراء القفزة في الطلب التي دفعت الإيجارات للزيادة مرة أخرى، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت الشركتان إن المالكين خفضوا الشهر الماضي 1.1% فقط من أسعارهم المطلوبة في المتوسط، مقابل 4.5% في العام السابق. كما أنهم يقومون بتقليص ما يعرف بـ "حوافز الانتقال": 30% من عقود الإيجار الموقعة حديثاً في سبتمبر جاءت مع إغراء مثل الإيجار المجاني أو دفع رسوم الوسطاء، مقارنة بـ 55% في العام الماضي.

وتعد حوافز الانتقال، هي وسيلة إغراء يقدمها مالكو العقارات إلى المستأجرين لتشجيعهم على الانتقال إلى عقاراتهم أو تجديد عقود الإيجار.

بدوره، قال رئيس ميلر صمويل، جوناثان ميلر، إن المستأجرين يفضلون العقارات الأكبر والأحدث، مما ساهم في ارتفاع متوسط السعر. حيث قفزت الأسعار في المباني التي يبلغ عمرها خمس سنوات أو أحدث بنسبة 12% إلى متوسط 5170 دولاراً.

وارتفع عدد عقود الإيجار الفاخرة، التي تمثل أعلى 10% من السوق، بنسبة 4.6% عن العام السابق إلى 525 عقدا. وارتفع متوسط الإيجار لتلك الوحدات بنسبة 17% إلى 9575 دولاراً.

وقال ميلر: "الضرر الاقتصادي للوباء يتجه بشدة نحو أصحاب الأجور المنخفضة، وهذا يظهر بوضوح".