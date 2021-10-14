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ماسك يخفض سعر بيع قصره في كاليفورنيا.. هذا ما طلبه!

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إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ماسك يخفض سعر بيع قصره في كاليفورنيا.. هذا ما طلبه!

مُؤجر للمناسبات ويقع على مساحة 47 فداناً

دبي - العربية.نت

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خفض الملياردير المؤسس لشركة تسلا، إيلون ماسك، السعر المطلوب مقابل قصره في كاليفورنيا، بعد أن قطع أغنى شخص في العالم العلاقات مع الولاية.

تم عرض منزل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي تبلغ مساحته 16000 قدم مربعة، مقابل 31.99 مليون دولار، بانخفاض حوالي 5.5 مليون دولار عن عرضه السابق، وفقاً لمنشور عقارات على موقع Zillow.

وغرد ماسك - الذي يبلغ صافي ثروته أكثر من 225 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات - في يونيو أنه قرر بيع آخر المنازل التي يمتلكها، بعد أكثر من عام من إعلانه عن خطط للتخلص من معظم المنازل، كوسيلة لتوجيه النقد إلى ثروته.

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منزل هيلزبره، كاليفورنيا، المدرج حالياً به 7 غرف نوم و10 حمامات على قطعة أرض مساحتها 47 فداناً. بُني في الأصل عام 1916، ويضم مكتبة وغرفة موسيقى، إلى جانب مطبخ مُجدد بالكامل ومسبح خاص.

كان ماسك، البالغ من العمر 50 عاماً، قد قال في يونيو، إن المنزل مؤجر للمناسبات، وأنه إذا باع، "سيقل استخدامه، ما لم تشتريه عائلة كبيرة، وهو ما قد يحدث يوماً ما".

وأعلن الملياردير الأسبوع الماضي أن تسلا ستنقل مقرها الرئيسي إلى أوستن، تكساس، مشيراً إلى أن أسعار المساكن الباهظة وأوقات التنقل الطويلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو تحد من نمو الشركة. فيما لم يذكر صراعه مع مسؤولي الصحة المحليين الذين أوقفوا مؤقتاً جهوده لإعادة فتح مصنع تسلا في مدينة فريمونت العام الماضي.

كما انتقل إلى تكساس العام الماضي حيث طورت شركته سبيس إكس SpaceX مركبتها الجديدة ستارشيب، كما كان مصنع Gigafactory الجديد من تسلا قيد الإنشاء في أوستن.

وتعد تكساس هي ثالث أكبر سوق لشركة تسلا في الولايات المتحدة، بعد كاليفورنيا وفلوريدا، على الرغم من سنوات معارضة تجار السيارات لنموذج البيع المباشر الخاص بها. لا تفرض الولاية ضريبة على الدخل الشخصي، بينما تفرض كاليفورنيا أعلى ضرائب على الدخل الشخصي في الدولة على أغنى سكانها.

قصر إيلون ماسك
قصر إيلون ماسك
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