"الكابتن كيرك".. انتظر حلمه 6 عقود وطار للفضاء في هذا العمر!

أطلقت شركة بلو أوريغين Blue Origin رحلتها المكوكية الثانية، بطاقم إلى الفضاء شبه المداري، يضم أكبر الأشخاص سناً الذي يذهب لمثل هذه الرحلات، الممثل في سلسلة مسلسلات "Star Trek" البالغ من العمر 90 عاماً ويليام شاتنر، والذي أصبح أكبر شخص ينطلق من الكوكب.

جاءت الرحلة يوم الأربعاء بعد 3 أشهر من افتتاح مؤسس بلو أوريغين، جيف بيزوس أول رحلة للشركة والتي انضم إليه فيها 3 أشخاص آخرون من بينهم والي فانك البالغ من العمر 82 عاماً والذي كان حينها أكبر شخص سناً يسافر إلى الفضاء.

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انطلق الصاروخ في الساعة 9:50 صباحاً بالتوقيت المحلي من فان هورن، تكساس، في رحلة مدتها 10 دقائق تقريباً في الفضاء شبه المداري، ووصل إلى ارتفاع يزيد عن 351000 قدم، متجاوزاً ما يسمى بخط كارمان البالغ 100 كيلومتر (62 ميلاً). والذي عادة ما يشار إليه كخط بداية الفضاء.

وبعد هبوط سلس، تحدث شاتنر مع بيزوس خارج الكبسولة وأشاد بالمهمة باعتبارها تجربة لا تمحى. وقال شاتنر، "كل شخص في العالم يحتاج إلى القيام بذلك"، واصفاً تصوراته أثناء الرحلة: "على الجميع أن يروا". "كان لا يصدق".

صراع الفضاء

رفعت شركة بلو أوريغين دعوى قضائية ضد ناسا، حيث تسعى للحصول على عقد أميركي لتطوير مركبة هبوط بشرية لإعادة البشر إلى القمر كجزء من برنامج Artemis التابع للوكالة.

كما واجهت اتهامات الشهر الماضي من موظف سابق بشأن ثقافة سامة ومتحيزة جنسياً تهدد السلامة أيضاً. حيث دفعت الادعاءات الأخيرة إدارة الطيران الفيدرالية إلى مراجعة ممارسات السلامة في بلو أوريغين.

الطاقم

جنبا إلى جنب مع شاتنر، الذي لعب دور الكابتن جيمس كيرك في البرنامج التلفزيوني الشهير في الستينيات، طار على متن رحلة بلو أوريغين ثلاثة آخرين، وهم: كريس بوشويزن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في Planet Labs ومهندس سابق في وكالة ناسا، وجلين دي فريس، المؤسس المشارك لـ Medidata Solutions، وهي منصة للبحوث السريرية حصلت عليها شركة Dassault Systemes في عام 2019. وهو الآن نائب رئيس قسم علوم الحياة والرعاية الصحية في Dassault، وأودري باورز، مهندسة بلو أوريغين ومراقبة سابقة في مهمة ناسا لمحطة الفضاء الدولية. وهي أيضاً طيارة ونائبة المستشار العام السابقة لشركة بلو أوريغين.