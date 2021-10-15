قائمة سرية قد تكشف تستر "فيسبوك" على المضللين حول لقاح كورونا

أرسل المدعون العامون في 14 ولاية أميركية خطابًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، يسألون فيه عما إذا كان كبار ناشري المعلومات المضللة عن اللقاحات عبر المنصة قد تلقوا معاملة خاصة من الشركة.

وكانت المستندات الداخلية التي كشفت عنها المسؤولة السابقة في فيسبوك فرانسيس هاوغن، أظهرت أن منصة التواصل الاجتماعي قد أنشأت نظامًا يعفي المستخدمين البارزين من بعض أو كل قواعدها.

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في الخطاب، الذي تم إرساله يوم الأربعاء، قال المدعون العامون الديمقراطيون الـ 14 إنهم "قلقون للغاية" بشأن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن فيسبوك تحتفظ بقوائم الأعضاء الذين تلقوا معاملة خاصة، ويريدون معرفة ما إذا كانت "دزينة المعلومات المضللة" جزءًا من تلك القوائم.

يصف مركز مكافحة الكراهية الرقمية "دزينة المعلومات المضللة"، بأنها 12 من مناهضي التطعيم، وهم مسؤولون عن ما يقرب من ثلثي المحتوى المضاد للقاح المتداول على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

أشار المتحدث باسم فيسبوك ألكس بورغوس إلى تعليقات سابقة للشركة مفادها أنها أزالت أكثر من 30 صفحة ومجموعة وحساباً في فيسبوك وإنستغرام مرتبطة بهؤلاء الأشخاص الـ 12، بما في ذلك حساب على الأقل مرتبط بكل من الـ 12 شخصًا، بسبب انتهاك سياساتها.

كما طبقت عقوبات على بعض نطاقات مواقع الويب الخاصة بتلك المجموعات.

معلومات مضللة في زمن الوباء

انتشرت المعلومات المضللة حول فيروس كورونا خلال الوباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولطالما اتهم الباحثون والمشرعون شركة فيسبوك بالفشل في مراقبة المحتوى الضار على منصاتها.

في يوليو، قال الرئيس جو بايدن إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك "تقتل الناس"، لأنها سمحت بنشر معلومات خاطئة عن لقاحات فيروس كورونا على منصتها.

غادرت هاوغن، وهي مدير المنتج السابقة في فريق المعلومات المضللة المدنية لدى فيسبوك، الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي تريليون دولار وبحوزتها عشرات الآلاف من المستندات السرية، ودعت إلى الشفافية حول كيفية إغراء فيسبوك للمستخدمين للاستمرار في التصفح، مما يخلق فرصة كبيرة للمعلنين للوصول إليهم.

تم إرسال الرسالة من قبل المدعين العامين في ولاية كونيتيكت وكاليفورنيا وديلاوير وإلينوي وأيوا وماين وماساتشوستس وميتشيغان ومينيسوتا وماريلاند وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفيرجينيا، وفق ما نقلته "رويترز".