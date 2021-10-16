أداء البنوك يدعم بورصة نيويورك.. سهم غولدمان ساكس يقفز 3.6%

أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع الجمعة، بعد أن استكمل غولدمان ساكس موسم أرباح قوياً للبنوك الكبرى، كما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب خلال الأسبوع بأكمله.

وقفزت أسهم غولدمان ساكس 3.6% ليمنح المؤشر داو أكبر دعم، بعدما حقق أرباحاً فصلية قوية على إثر موجة قياسية من ترتيب الصفقات.

مادة اعلانية

ارتفعت بنوك كبرى أخرى أيضا، وكانت ضمن أكبر الرابحين على المؤشر ستاندرد آند بورز 500. وأغلق مؤشر البنوك مرتفعا 2.1%.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 382.2 نقطة بما يعادل 1.09% إلى 35294.76 نقطة. وزاد ستاندرد أند بورز 500 بواقع 33.11 نقطة أو 0.75% إلى 4471.37 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 73.91 نقطة أو 0.5% إلى 14897.34 نقطة.

وقفز داو جونز 1.6% خلال الأسبوع، أكبر مكسب له بالنقاط المئوية منذ 25 من يونيو /حزيران. وسجل ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب أسبوعي منذ 23 من يوليو/ تموز.