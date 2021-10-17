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الطريق إلى مليار مستخدم.. هذه أسرع التطبيقات وصولاً

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تطبيقات التواصل الاجتماعي
تيك توك

الطريق إلى مليار مستخدم.. هذه أسرع التطبيقات وصولاً

تيك توك استغرق أكثر من خمس سنوات للوصول إلى مليار مستخدم نشط

دبي - العربية.نت

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في نهاية الشهر الماضي، أعلنت تيك توك أنها وصلت إلى مليار مستخدم نشط شهرياً، حيث انضمت منصة الفيديو القصيرة الشهيرة إلى تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستغرام، والتي تجاوزت بالفعل هذا المستوى.

وتم إطلاق تيك توك في السوق الدولية في عام 2016، واستغرق ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات للوصول إلى مليار مستخدم نشط. فيما وصلت خدمة واحدة فقط في قائمة موقع Axios الإخباري إلى هناك بشكل أسرع، حيث حقق فيسبوك ماسنجر هذا الإنجاز في أقل من خمس سنوات بقليل.

ومع ذلك، قبل ظهوره في تطبيق منفصل، كان فيسبوك ماسنجر جزءاً من تطبيق فيسبوك وموقع الويب المعتاد، مما يعني أنه قبل إطلاقه، كان قد جمع بالفعل العديد من المستخدمين بين عملاء فيسبوك العاديين، الذين اضطروا الآن إلى تنزيل تطبيق ماسنجر إذا أرادوا استخدام الخدمة على هواتفهم. ومن المؤكد أن هذا أعطى فيسبوك ماسنجر بعض السبق من حيث المستخدمين، مما دفعه عبر خط المليار مستخدم شهرياً بشكل أسرع.

وإلى الآن لا تزال الشبكة الرائدة في جميع أنحاء العالم من حيث عدد المستخدمين النشطين شهرياً هي فيسبوك، والتي ادعت في تقريرها ربع السنوي الأخير حوالي 2.9 مليار مستخدم بحلول نهاية يونيو 2021.

وعلى الرغم من أن تيك توك لا تزال بحاجة إلى مضاعفة قاعدة مستخدميها ثلاث مرات لتحقيق ذلك، يمكنها التباهي أن الوصول إلى مليار مستخدم استغرق 3.6 سنوات أقل مما كان عليه فيسبوك في اليوم.

تطبيقات المليار
تطبيقات المليار
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