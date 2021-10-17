إيلون ماسك ينضم لاجتماع أكبر منافسيه المستقبليين

ظهر الملياردير إيلون ماسك، بشكل مفاجئ في مؤتمر فولكس فاغن، حيث خاطب 200 مدير تنفيذي لأحد أكبر منافسيه حول محور الشركة الألمانية للسيارات الكهربائية، وأسلوب إدارته، وسلسلة التوريد وقضايا الإنتاج.

وفي خطوة نادرة، تدعو شركة عملاقة في صناعتها منافساً قوياً للحديث في مؤتمرها الخاص، حيث تحدث الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، في مؤتمر الفيديو بدعوة من الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن، هيربيرت ديس، وقال إنه متأكد من أن أيقونة السيارات الألمانية ستتحكم في الانتقال إلى السيارات الكهربائية.

مادة اعلانية

وتحت قيادة ديس، تسعى فولكس فاغن إلى أن تصبح واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، ووضع أكبر مصنع لها في مواجهة مع مصنع تسلا قيد الإنشاء بالقرب من برلين. وحث مديريه في المؤتمر على إجراء هذا التحول في أسرع وقت ممكن.

أخبر ماسك، الحضور، أن تسلا أكثر مرونة من شركات صناعة السيارات الأخرى بسبب أسلوب إدارته - كونه وقبل كل شيء مهندساً، وأنه مفتون بسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وعمليات الإنتاج.

وقال ديس إن تعامل تسلا مع النقص في الرقائق العالمية كان "مثيراً للإعجاب" حيث تمكنت من التحول إلى رقائق مختلفة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط باستخدام برنامج طورته.

وأضاف، ديس في منشور على موقع لينكد إن: "نحن بحاجة إلى عقلية جديدة في شركة فولكس فاغن، لمواجهة المنافسة الجديدة". "يسعدنا سماع أنه حتى أقوى منافسينا يعتقد أننا سننجح في الانتقال إذا دفعنا التحول بكامل قوتنا".