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ملياردير شهير يسخّر شركته لتعدين بيتكوين.. هذا ما سيفعله!

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القيمة السوقية للعملات المشفرة
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ملياردير شهير يسخّر شركته لتعدين بيتكوين.. هذا ما سيفعله!

يسعى لاستخدام السيليكون في التعدين

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة سكوير Square، جاك دورسي، إن الشركة قد تدخل في مجال تعدين بيتكوين.

وقام دورسي بنشر تغريدة أن الشركة تدرس "نظام تعدين بيتكوين يعتمد على السيليكون المخصص والمصدر المفتوح للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم".

يأتي ذلك، فيما ارتفع سعر بيتكوين فوق 62 ألف دولار بعد سلسلة تغريدات دورسي، حيث دفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويتمثل هدف دورسي في جعل تعدين العملات المشفرة، أكثر سهولة، تماماً مثل رؤية Square الأصلية التي كانت تسهل على الشركات الصغيرة والمالكين المستقلين تسديد مدفوعات بطاقات الائتمان.

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وكتب أن تعدين بيتكوين يجب أن يكون "سهلاً مثل توصيل الحفارة بمصدر للطاقة". اليوم، يهيمن على صناعة تعدين بيتكوين لاعبون على نطاق واسع يمكنهم شراء عشرات الآلاف من ASICs، وهو نوع من المعدات المتخصصة المستخدمة لسك عملة جديدة.

وسيبدأ الفريق الذي يديره جيسي دوروجوسكر، رئيس الأجهزة في Square، في دراسة التقنية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، وفقاً لدورسي.

وكتب دوروجوسكر في تغريدة: "سنحتضن مشروع نظام تعدين بيتكوين داخل فريق أجهزة Square، بدءاً من الهندسة المعمارية والتصميم والنماذج الأولية للسيليكون الأكثر كفاءة وخوارزميات التجزئة وبنى الطاقة".

وقال دوروغوسكر إن أفشين رزايي، قائد ومهندس فريق سكوير للسيليكون في تورنتو منذ عام 2015، سيقود المشروع، بالنظر إلى أن السيليكون هو جوهر هذه المبادرة الجديدة.

وتابع: "بناء نواة قوية في السيليكون هو مجرد بداية. يتطلب تقديم القيمة التي نتخيلها مجموعة كاملة - السيليكون والأجهزة والبرامج والتصنيع والتوزيع المبتكر الذي يمكن أن يساعدنا في دعم العالم بأسره".

كما أوضح دورسي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، تفكيره حول سبب تطلع سكوير لدخول مجال مزدحم بالفعل.

وكتب دورسي في تغريدة: "التعدين يحتاج إلى مزيد من التوزيع". "كلما كان هذا أكثر لامركزية، أصبحت شبكة بيتكوين أكثر مرونة".

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