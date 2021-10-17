ملياردير شهير يضاعف رهانه على عملة مشفرة 3 مرات.. وينصح بهذه الأسهم!

ضاعف الملياردير مارك كوبان حصته في العملة المشفرة الشهيرة دوجكوين ثلاث مرات - من 500 دولار إلى 1500 دولار.

وبالطبع، بالنسبة لملياردير بحجم كوبان، وصاحب دالاس مافريكس، فإن هذا ليس تغييراً كبيراً. وفي حين أن كوبان كان يدعم بشدة دوجكوين، واصفا إياها بأنها "طريقة الناس للدفع مستقبلاً"، في أغسطس الماضي، إلا أنه قال لشبكة "فوكس نيوز" إنه يمتلك العملة المشفرة "للمتعة" فقط.

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فيما أبدى كوبان تفاؤله، بسهمي نتفليكس، وأمازون، حيث وضع رهان بمليون دولار على تفوقهم على مؤشر S&P 500 على مدى السنوات العشر القادمة.

نتفليكس

في مقابلة العام الماضي، أشار كوبان إلى أنه كان يمتلك أسهما في نتفليكس Netflix منذ أن تم تداولها بسعر 50 دولاراً للسهم الواحد.

ونظراً لأن سعر السهم حالياً يبلغ 633 دولاراً، فإن عائد كوبان من استثمار بلغ أكثر من 1100% بافتراض أنه لا يزال يحتفظ بهذه الأسهم. كما كان Netflix هو أفضل مكون في مؤشر S&P 500 أداءً في العقد الماضي.

وبطبيعة الحال، تم تحسين هذا الأداء بشكل جيد من خلال البيئة التي سببها الوباء، والبقاء في المنزل على مدار العامين الماضيين.

وفي الربع الثاني من عام 2021، أضافت نتفليكس1.5 مليون مشترك، ليصل إجمالي قاعدة العضوية المدفوعة إلى أكثر من 209 ملايين مشترك. وقد ساعد ذلك في نمو الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 7.3 مليار دولار.

ولم تعد نتفليكس تسبح وحدها في هذا القطاع، حيث ألهم نجاحها عمالقة مثل Disney وأبل لإطلاق منصات البث القائمة على الاشتراك، مما يشير إلى أن العقد القادم لن يكون ملحمياً تماماً للمساهمين مثل العقد الماضي.

أمازون

كما كانت أسهم أمازون فائز كبير آخر لكوبان، حيث اشترى كوبان أسهم عملاق التجارة الإلكترونية عندما تم تداولها من 500 دولار إلى 700 دولار للسهم، كما أضاف المزيد بسعر أقل من 2000 دولار. فيما يتداول السهم حالياً يأكثر من 3200 دولار.

في الربع الثاني، بلغ إجمالي المبيعات 113.1 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27% على أساس سنوي.

كما كانت النتيجة النهائية أكثر إثارة للإعجاب، بعد أن حققت أمازون ربحاً قدره 7.8 مليار دولار للربع مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.