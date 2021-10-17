هذه توقعات أداء أسهم القطاع الصحي في السوق السعودية

توقعت بلتون المالية القابضة في تقرير حديث، نمو إجمالي إيرادات شركات المستشفيات السعودية الستة المدرجة بالسوق بنسبة 12% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020، وبنمو 6% مقارنة بالربع الثاني لعام 2021.

وقال محلل أول قطاع الرعاية الصحية في شركة بلتون المالية القابضة، علي عادل، إن النصف الأول من العام الماضي شهد انخفاض في معدلات التشغيل نظرا للجائحة والإجراءات الاحترازية للمملكة خصوصا في الربع الثاني من 2020.

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وأضاف عادل في مقابلة مع "العربية"، أنه عند مقارنة أداء القطاع الصحي مع الربع الثالث بالعام الماضي نجد تحسن مستويات التشغيل، لأن بعض المستشفيات الخاصة قدمت الخدمات العلاجية لمرضى كورونا.

وأشار إلى أن الربع الثالث من العام الماضي شهد نموا غير اعتيادي، متوقعا أن يرجع القطاع إلى مستواه الطبيعي خلال الربع الثالث من 2021 بنمو في الإيرادات بحدود 12% وسط تحسن مستويات التشغيل وزيادة أسعار بعض المستشفيات.

وأفاد أن مستشفى السعودي الألماني طبقت زيادات أسعار منذ الربع الأول من العام الحالي مع شركات التأمين، مثل "بوبا" و "تعاونية" مما سيؤدي إلى ارتفاع أرباحها وإيراداتها خلال العام الحالي، كما قامت "المواساة" بمراجعة الأسعار في العقد الخاص مع شركة أرامكو مما يعزز إيرادات الشركة.

وأوضح عادل أن معظم القيمة العادلة للمستشفيات قريبة من المستوى السعري في السوق لذلك أوصينا بالاحتفاظ بالأسهم.

وتابع: "سهم المواساة هو المفضل لدينا، نظرا أن لديه نفس نسب العوائد مقارنة بمستشفى الحبيب ولكنها تتداول على مضاعف ربحية أقل بكثير من الحبيب..كما أن المواساة متواجدة في أماكن كثيرة على مستوى المملكة".

وكانت بلتون قد أفادت في تقريرها، أن نمو القطاع الصحي في المملكة يعود لعدة عوامل أهمها ارتفاع معدلات التشغيل في كافة المستشفيات واستمرار تحسن أدائها بعد الجائحة وأيضا المساهمة من الأصول المضافة مؤخراً (مستشفيين جديدين في دلة)، وتحسن متوسط الايراد من الحالات بعد زيادات الأسعار التي تم تطبيقها من قبل بعض المستشفيات مع شركات التأمين.

وتوقع التقرير عودة نمو الإيرادات للمستويات الطبيعية بدءً من الربع الثالث لعام 2021 لتتراوح بين 10-15% (مقارنة بـ 22% على أساس سنوي و 36% على أساس سنوي في الربع الأول من 2021 و الربع الثاني من 2021، على الترتيب)، وذلك في ضوء أساس المقارنة المرتفع نتيجة لارتفاع اعداد السكان في السعودية خلال الصيف بعد تغيرات الأنماط الموسمية في الربع الثالث من 2020 من حيث تراجع عدد المسافرين في فصل الصيف في ظل القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا.

كما توقع التقرير، تفوق شركة دلة على مستوى الإيرادات بنسبة 45% على أساس سنوي، إثر مساهمة أصولها الإثنين الجديدة مستشفى المملكة ومركز مكة الطبي.

ويليها مجموعة مستشفيات "د. سليمان الحبيب" ومستشفيات الحمادي بنمو 13% لكليهما على أساس سنوي، سيكون نمو مستشفيات "د. سليمان الحبيب" مدعوماً بارتفاع معدلات الإشغال في مستشفى الخبر الجديدة إلى جانب نمو قطاع الأدوية.

ورجح التقرير، أن تقود معدلات التشغيل المرتفعة، في مستشفيات الحمادي النزهة والسويدي، نمو الإيرادات. فيما يتعلق بالمواساة ورعاية والسعودي الألماني نتوقع استقرار إيراداتهم على أساس سنوي، مقابل أساس المقارنة المرتفع خلال العام الماضي.

ورجح التقرير أن يكون النمو الأقوى لصافي الارباح من نصيب شركة رعاية بنسبة نمو 95% على أساس سنوي، بدعم من اتساع الهوامش التشغيلية إثر المساهمة المرتفعة من العملاء مرتفعي الهوامش.