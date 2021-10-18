احتيال العملات المشفرة كلف هذه الدولة أكثر من 200 مليون دولار في 9 شهور

قالت شرطة المملكة المتحدة إن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث تعرض الضحايا للغش بأكثر من 146 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) حتى الآن.

وأضافت شرطة مدينة لندن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أنه كان هناك 7118 تقريراً عن الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة إلى المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة هذا العام. وأضافت أن مبلغ الأموال المزعومة في عام 2021 يزيد بالفعل بنسبة 30% عن عام 2020 بأكمله.

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وأوضح التقرير أن أكثر من نصف الضحايا بين 18 و45 سنة.

بدوره، قال كبير المفتشين المؤقتين كريج موليش: "لقد زادت التقارير عن الاحتيال في العملة المشفرة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية". وأضاف "يعني زيادة تواجدك على الإنترنت أن يتمتع المجرمون بفرصة أكبر للتعامل مع الضحايا المطمئنين بفرص الاستثمار الاحتيالية".

وأشارت الشرطة إلى أن المحتالين غالباً ما يستخدمون تصديق المشاهير المزيفين لجذب الناس. حيث كان حوالي 79% من جميع الشكاوى التي أشارت إلى تأييد مزيف كانت مرتبطة بالعملة المشفرة.