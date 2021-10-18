المراكز العربية والحكير تستحوذان على 51% من "فوغا كلوسيت"

كشفت شركة المراكز العربية عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة من شركة فوغا كلوسيت ليميتد، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها للاستحواذ على عدد 39,253 سهماً عادياً بقيمة 68.9 مليون ريال في شهر مارس الماضي، تمثل 25.5% من أسهم رأسمال فوغا كلوسيت بعد زيادته حسب الاتفاقية.

وقالت الشركة في بيان لـ"البورصة السعودية"، إنه تبعاً لذلك، سوف تقوم المراكز بتحويل الأسهم المستحوذ عليها في فوغا كلوسيت إلى "فاس لابز".

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وتعد فاس لابز، شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها مؤخراً لغرض تحقيق أهداف ومبادرات التحول الرقمي لكل من شركة المراكز العربية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه. وتجدر الإشارة هنا بأن شركة فاس لابز المحدودة مملوكة مناصفة من كل من شركة المراكز العربية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه.

وفي بيان منفصل قالت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه، على موقع السوق المالية السعودية، إنها استحوذت هي الأخرى في نفس الصفقة على 39,253 سهماً عادياً في شركة فوغا كلوسيت بقيمة 68.9 مليون ريال سعودي، وهي تمثل 25.5% من رأسمال فوغا كلوسيت.

كما ستقوم شركة الحكير بتحويل 39,253 سهماً عادياً في فوغا كلوسيت إلى شركة "فاس لابس" (FAS Labs).

وأوضحت الشركة في بيان إضافي أنه من المقرر أن تقوم المراكز بإدراج الاستثمار في شركة فاس لابز المحدودة، المالكة لما نسبته 51% من رأسمال فوغا كلوسيت، ضمن القوائم المالية تحت بند "الاستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية" بدءاً من الربع المالي الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2021.