.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المراكز العربية والحكير تستحوذان على 51% من "فوغا كلوسيت"

  • الخط
فوغا كلوسيت
المراكز العربية
شركات

المراكز العربية والحكير تستحوذان على 51% من "فوغا كلوسيت"

الصفقة تم توقيعها في مارس.. وتجميع 51% من أعمال "فوغا" بداية من الربع المقبل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت شركة المراكز العربية عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة من شركة فوغا كلوسيت ليميتد، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها للاستحواذ على عدد 39,253 سهماً عادياً بقيمة 68.9 مليون ريال في شهر مارس الماضي، تمثل 25.5% من أسهم رأسمال فوغا كلوسيت بعد زيادته حسب الاتفاقية.

وقالت الشركة في بيان لـ"البورصة السعودية"، إنه تبعاً لذلك، سوف تقوم المراكز بتحويل الأسهم المستحوذ عليها في فوغا كلوسيت إلى "فاس لابز".

وتعد فاس لابز، شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها مؤخراً لغرض تحقيق أهداف ومبادرات التحول الرقمي لكل من شركة المراكز العربية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه. وتجدر الإشارة هنا بأن شركة فاس لابز المحدودة مملوكة مناصفة من كل من شركة المراكز العربية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه.

لومينا لـ"العربية": هذه القطاعات السعودية تثير اهتمام المستثمرين البريطانيين  قصص اقتصادية اقتصاد السعودية لومينا لـ"العربية": هذه القطاعات السعودية تثير اهتمام المستثمرين البريطانيين 

وفي بيان منفصل قالت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه، على موقع السوق المالية السعودية، إنها استحوذت هي الأخرى في نفس الصفقة على 39,253 سهماً عادياً في شركة فوغا كلوسيت بقيمة 68.9 مليون ريال سعودي، وهي تمثل 25.5% من رأسمال فوغا كلوسيت.

كما ستقوم شركة الحكير بتحويل 39,253 سهماً عادياً في فوغا كلوسيت إلى شركة "فاس لابس" (FAS Labs).

وأوضحت الشركة في بيان إضافي أنه من المقرر أن تقوم المراكز بإدراج الاستثمار في شركة فاس لابز المحدودة، المالكة لما نسبته 51% من رأسمال فوغا كلوسيت، ضمن القوائم المالية تحت بند "الاستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية" بدءاً من الربع المالي الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد لحظة استخراج جثة مصري قضى في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار شاهد لحظة استخراج جثة مصري قضى في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار
أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية
الأكثر قراءة
غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة
شاهد.. صلاح يلبي دعوة البلاط الملكي البريطاني ويوجه تحذيراً للبشرية شاهد.. صلاح يلبي دعوة البلاط الملكي البريطاني ويوجه تحذيراً للبشرية
إعلان رانيا يوسف التبرع بأعضائها يورط طبيباً شهيراً باتهامات تحرش! إعلان رانيا يوسف التبرع بأعضائها يورط طبيباً شهيراً باتهامات تحرش!
شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً! شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً!
أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية
فيديو.. رجل يعتدي على زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة فيديو.. رجل يعتدي على زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة
قبل أن تذهب
مهمة مركبة ناسا المحملة بالألماس
مهمة مركبة ناسا المحملة بالألماس
اكتشف المزيد