فيسبوك تستعين بجيش من المهندسين لبناء عالمها الافتراضي

تخطط شركة فيسبوك لخلق 10000 وظيفة في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، في محاولة لبناء عالم رقمي يُعرف باسم "metaverse".

وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، إنها ستوظف مهندسين من ذوي المهارات العالية في دول عبر التكتل، حيث تركز الشركة حملة التوظيف على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وهولندا وأيرلندا.

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كتب رئيس الشؤون العالمية في فيسبوك، نيك كليج، ونائب رئيس المنتجات المركزية، خافيير أوليفان، في منشور: "من آلاف الموظفين في الاتحاد الأوروبي، إلى ملايين الشركات التي تستخدم تطبيقاتنا وأدواتنا كل يوم، تمثل أوروبا جزءاً كبيراً من نجاحنا، حيث تساهم فيسبوك في نجاح الشركات الأوروبية والاقتصاد الأوسع".

كان الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، حدد رؤيته حول الميتافيرس metaverse في يوليو. ويستخدم المصطلح لوصف العوالم الرقمية التي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد.

وكشفت فيسبوك مؤخراً عما أسمته خطوتها الأولى في عالم الميتافيرس، بتدشين تطبيق تعاون في العمل حيث يعقد الأشخاص اجتماعات في الواقع الافتراضي.

بالإضافة إلى فيسبوك، يستثمر عدد من الشركات الأخرى، بما في ذلك مايكروسوفت وRoblox وEpic Games بكثافة في إصداراتهم الخاصة من metaverse.

ويأتي ذلك في وقت تواجه شركة فيسبوك سيلا من الهجمات، بعد تحقيقات استقصائية من قبل صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عن بحث داخلي للشركة حول التأثير السلبي لتطبيق إنستغرام الخاص بها على المراهقين وإعفاءات الأفراد البارزين من قواعدها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدلت فرانسيس هاوغن، والتي سربت الوثائق الداخلية، بشهادتها في جلسة استماع بالكونغرس الأميركي. ومن المقرر أن تدلي كل من هاوغن ومبلغة أخرى عن مخالفات فيسبوك تدعى صوفي زانغ، بشهادتهما أمام البرلمان البريطاني هذا الشهر.

كما دعا نواب الاتحاد الأوروبي هاوغن للمثول في جلسة استماع برلمانية في نوفمبر.