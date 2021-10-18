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محمد العريان يحذّر.. "على المستثمرين الاستعداد لتقلبات أكبر في السوق"

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محمد العريان
الخبير الاقتصادي محمد العريان
الأسواق العالمية

محمد العريان يحذّر.. "على المستثمرين الاستعداد لتقلبات أكبر في السوق"

توقع عاماً آخر على الأقل من ارتفاع التضخم

دبي - العربية.نت

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حث الخبير الاقتصادي الشهير محمد العريان، المستثمرين على الاستعداد لموجة تقلبات في السوق، إذا تراجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءات التحفيز التي بدأها خلالها فترة وباء كوفيد-19.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز إس إي ورئيس كلية كوينز كامبردج في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "أشعر بالقلق قليلاً من أن هذا العالم الرائع الذي كنا نعيش فيه والذي يتسم بتقلبات منخفضة، وكل شيء فيه يرتفع، قد يتوقف مع حدوث تقلبات أعلى".

وفي حين أن الكثير يعتمد على التغييرات السلوكية، أشار العريان إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفف من الحوافز النقدية.

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وقال: "إذا كنت مستثمرًا، فسأدرك أنني أشهد موجة سيولة ضخمة بفضل الاحتياطي الفيدرالي، لكنني أتذكر أن الموجات تميل إلى الانهيار في مرحلة ما، لذلك سأكون منتبهًا للغاية".

ولفت العريان في مقال له على "بلومبرغ"، إلى أن التضخم المرتفع واختناقات سلسلة التوريد تعود لعوامل عابرة. وتوقع "عاما آخر على الأقل من ارتفاع التضخم".

وقال أيضاً: "الأمور ستزداد سوءا قبل أن تتحسن.. لذلك سنواجه المزيد من النقص في السلع، وسيكون لدينا أسعار أعلى، وسيظل التضخم في مستوى 4 إلى 5٪".

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