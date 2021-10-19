قفزة جديدة متوقعة لـ "بيتكوين".. تصل إلى 168 ألف دولار في هذا التوقيت

قد يصل سعر عملة بيتكوين المشفرة إلى مستويات غير مسبوقة مع بدء تداول صندوق المؤشرات الجديد للعملة في بورصة نيويورك يعتمد على العقود الآجلة.

وبعدما توقعوا سابقا وصول العملة المشفرة الأشهر عالميا إلى 100 ألف دولار مع نهاية العام الجاري، قال الباحثون في شركة "فاند ستار" في إن سعر بيتكوين قد يقفز إلى 168 ألف دولار، إذا ما جذبت وثائق صندوق المؤشرات الذي من المقرر أن يتداول في بورصة نيويورك الثلاثاء، موجة جديدة من تدفقات المستثمرين.

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وتتوقع مؤسسة فاند ستار أن عقود بيتكوين المستقبلية الجديدة في صندوق المؤشرات الذي ستطلقه شركة بروشير، سوف يوفر تدفقات أعلى في العام الأول مقارنة بتلك التي جذبها صندوق مؤشرات Invesco QQQ Trust Series 1 fund الذي تم إطلاقه في 2002 وكان يتتبع مؤشر ناسداك 100.

وأضافت المؤسسة أن الصندوق الجديد سيمكن فئة واسعة من المستثمرين الأفراد للاستثمار في العملة المشفرة.

وتتوقع أن يجذب الصندوق في أول عام من التداولات نحو 50 مليار دولار، وهو ما يعني ضمنيا زيادة في الطلب على عملة بيتكوين بـ 50 مليون دولار يوميا. ومع السعر الحالي لبيتكوين، فإن فاندستار يتوقع سعرا عادلا لبيتكوين عند 168 ألف دولار.

وبعدما ارتفعت بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.5% خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء إلى 62991 دولارا، تراجعت قليلا بنسبة أقل من نصف في المائة إلى 61.5 ألف دولار خلال التعاملات المسائية.

وارتفعت عملة بيتكوين أكثر من الضعف منذ بداية العام، على الرغم من التقلبات الكبيرة في اتجاهاتها، حيث يواجه السوق سرديات من زيادة التبني المؤسسي وزيادة نضج فئة الأصول إلى حملة تشفير في الصين ومخاوف بشأن استخدام الطاقة.

وأدى ارتفاع بيتكوين بنسبة 43% حتى الآن في أكتوبر إلى دفع العملة المشفرة إلى منطقة ذروة الشراء، وفقاً لبيانات مؤشر القوة النسبية.