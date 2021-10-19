مركبة تطير في الهواء وتسير على الأرض تظهر بالأسواق في هذا التوقيت

جمعت شركة HT Aero، نحو 500 مليون دولار من مستثمرين، إذ تأمل الشركة الصينية التابعة لشركة Xpeng Inc للسيارات الكهربائية في إحداث ثورة في صناعة المركبات.

وستقوم الشركة باستثمار الأموال التي جمعتها في عمليات البحث والتطوير لإنتاج طراز جديد من المركبات التي يمكنها الطيران في الهواء و السير على الطرقات.

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وقال تشاو ديلي مؤسس ورئيس شركة HT Aero، في بيان صحافي، إن الجيل الجديد من طرازات الشركة سيكون عبارة عن مركبة للطيران والسير في الطرقات في آن واحد، و"مصممة للسفر الجوي على ارتفاعات منخفضة والقيادة على الطرق".

وتعتزم الشركة بدء عمليات تصنيع المركبة الجديدة رسميا في 2024، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لإطلاق تلك المركبة تجاريا.

وقاد عملية التمويل الأخيرة، شركات كبرى لرأس المال المغامر، وهي IDG Capital، و 5Y capital، و Xpen بجانب، Sequoia China، و Eastern Bell Capital، GGV Capital، و GL Ventures، و Yunfeng Capital.

وتجذب المركبات الطائرة اهتمام الكثير من شركات السيارات في العالم، فشركة هيونداي الكورية وشركة Lilium الناشئة في ألمانيا وشركة Ehang الصينية يطورون مركبات طائرة لحمل الركاب.

وفي يوليو الماضي، أطلقت HT Aero نموذج لمركبتها الطائرة الأولى التي تستطيع حمل ركاب.

وهناك نحو 250 شركة حول العالم تعمل على بناء مركبات جوية تعمل بالكهرباء، كما تعمل تلك الشركات على كيفية خلق البنية التحتية لإتاحة هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

المعضلة الأساسية كانت في بطارية تلك المركبات الطائرة، وأخيرا تم التوصل إلى نوعية من البطاريات ذات القدرة العالية وبأسعار مناسبة تمكن الشركات في بدء عملها بالسوق، وفقا لشركة ماكينزي.