جرعة معززة من هذا اللقاح ترفع الحماية ضد كورونا إلى 96%

قالت شركتا فايزر، وبيونتيك إن الجرعة المعززة من لقاحهما ضد كوفيد-19، أعاد الحماية الكاملة في دراسة كبيرة، وهي نتائج من المرجح أن تعزز الحجة لإعطاء جرعة ثالثة على نطاق أوسع.

وصرحت الشركتان اليوم الخميس أن الجرعة المعززة كانت فعالة بنسبة 95.6% ضد كوفيد المصحوب بأعراض في الدراسة، والتي شملت 10000 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 وما فوق.

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وارتفعت أسهم شركة فايزر بنسبة 0.9% في تعاملات ما قبل التداولات بالولايات المتحدة، مع ارتفاع بيونتيك بنسبة 1.3% في فرانكفورت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، في بيان: "نعتقد أن المعززات لها دور حاسم في معالجة التهديد المستمر للصحة العامة لهذا الوباء". ومن المقرر مشاركة بيانات الدراسة مع السلطات الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى.

ويصارع المنظمون لمعرفة مدى استخدام المعززات لأن متغير دلتا سريع الانتشار يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة.

وارتفعت أسهم شركة فايزر بنسبة 0.9% في تعاملات ما قبل البيع بالولايات المتحدة، مع ارتفاع بيونتيك بنسبة 1.3% في فرانكفورت.

يأتي ذلك، فيما حصل نصف المشاركين في التجربة على جرعة معززة، مع خمس حالات في تلك المجموعة على مدى فترة متابعة متوسطها شهرين ونصف. كانت هناك 109 حالات في المجموعة التي تم تخصيصها بشكل عشوائي لقاح وهمي. كان المعزز آمناً تماماً مثل اللقاح الأصلي المكون من جرعتين.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك، أوغور شاهين، إن نتائج التجربة تظهر أن "اللقاحات المعززة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على احتواء الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية".

وحصل المشاركون في التجربة على جرعة معززة بعد 11 شهراً من جرعتهم الثانية من اللقاح. وكان متوسط أعمارهم 53 عاماً، وكان عمر أقل بقليل من ربع المجموعة أكبر من 65 عاماً. وقالت الشركات إن فعالية الجرعة الثالثة كانت متسقة عبر الفئات العمرية وبين الأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقاً.