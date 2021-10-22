لقاح فايزر يثبت فعالية عالية لدى الأطفال بين 5 و 11 عاماً

قالت شركة فايزر إن لقاحها المضاد لـ"كوفيد-19" الذي طورته بالتعاون مع شركة بايونتيك، أظهر فعالية بنسبة 90.7٪ ضد أعراض المرض لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، وفقًا لوثيقة إحاطة نُشرت على موقع إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

سيجتمع الخبراء الخارجيون في اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأسبوع المقبل، لتقييم طلب Pfizer وBioNTech للحصول على تصريح طارئ للقاح كوفيد-19 الخاص بالأطفال.

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وإذا صوتت اللجنة لصالح التوصية بالموافقة، ووافقت إدارة الغذاء والدواء على اللقاح، قد يمهد ذلك الطريق أما لقاح فايزر للأطفال الصغار ليكون متاحًا بحلول بداية نوفمبر.

تم نشر الوثيقة على الموقع الإلكتروني لإدارة الغذاء والدواء الأميركية قبل الاجتماع المقرر عقده في 26 أكتوبر. وتستند نتيجة الفعالية إلى تجربة أجريت على حوالي 2250 طفلاً، وفقًا للوثيقة.

وتقدمت شركتا Pfizer و BioNTech بطلب للحصول على تصريح استخدام للأطفال الأصغر سنًا في أوائل أكتوبر، بعد أن أظهرت بيانات التجربة أن جرعة أخف من اللقاح تزيد الأجسام المضادة ضد كوفيد-19. والجرعة المخصصة للأطفال من لقاح فايزر\بايونتيك هي ثلث الكمية المعطاة للبالغين.