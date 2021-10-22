مليارديرات التكنولوجيا يحولون وسائل التواصل إلى جبهة للحرب الكلامية

بدأ عالم عمالقة التكنولوجيا Big Tech، يتحول إلى ساحة للحرب الكلامية إلى حد ما، حيث شرع قادة وادي السيليكون بتوجيه ضربات شديدة نحو بعضهم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

يوم الثلاثاء الماضي، سدد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، سهامه صوب رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ بانتقاد إعلانه الأخير حول metaverse.

مادة اعلانية

وعلق دورسي على تغريدة حول أصل مصطلح "metaverse"، واصفًا إياه بأنه "عالم افتراضي مملوك من قبل الشركات حيث يتم التعامل مع المستخدمين النهائيين كمواطنين في ديستوبيا ديكتاتورية الشركات".

وكان زوكربيرغ، الذي شارك في تأسيس الشبكة الاجتماعية عام 2004، قال إن مفتاح مستقبل فيسبوك يكمن في مفهوم metaverse، القائم على عيش المستخدمين داخل عالم افتراضي. وتعد سماعات الرأس والخدمات المقدمة من شركة Oculus للواقع الافتراضي جزءًا أساسيًا من تحقيق هذه الرؤية.

بدوره، فتح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، جبهة أخرى في الحرب الكلامية، بعد أن رد أمس على تغريدة حول "أعظم شر لشركة غوغل"، بالقول إن "Big Tech" هي المكان الذي تموت فيه المواهب.