بيتكوين تواصل السقوط في دوامة الخسائر.. هل خذلت المستثمرين؟

فشلت "بيتكوين" في الاستمرار باتجاهها الصعودي لتخزل المحللين وشركات الأبحاث والدراسات التي كانت تتوقع بلوغ العملة مستويات تاريخية وقياسية جديدة. وما بين توقعات ببلوغها 168 ألف دولار ومليون دولار، تخلت العملة عن سلسلة المكاسب وعمقت خسائرها خلال الساعات الأخيرة لتتكبد خسائر صادمة تجاوزت 71 مليار دولار.

على صعيد التداولات ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد سجلت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية تراجعاً بنسبة 6.5% لتخسر السوق نحو 169.7 مليار دولار بعدما نزلت من مستوى 2608.3 مليار دولار في تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 2348.6 مليار دولار في تعاملات اليوم.

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وسجلت "بيتكوين" تراجعاً قاسياً بنسبة 6.5% فاقدة نحو 4209 دولارات بعدما هوى سعرها من مستوى 65139 دولارا في صباح تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 60930 دولارا في تعاملات اليوم. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 6.35% فاقدة نحو 71.3 مليار دولار وذلك بعدما تراجعت من مستوى 1221.3 مليار دولار إلى نحو 1150 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وكانت "بيتكوين" قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات الأربعاء الماضي بعدما تجاوزت 67 ألف دولار عقب بدء تداول أول صندوق لتداول العقود الآجلة للعملة الرقمية. لكن كان أعلى مستوى تاريخي سابق سجلته العملة في أبريل الماضي عندما تجاوزت مستوى 64 ألف دولار، لكنها عادوت النزول وسجلت أدنى مستوى لها خلال تعاملات العام الحالي خلال شهر يونيو الماضي عندما هوت إلى مستوى 29 ألف دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بلغت نسبتها 4.13% مقابل خسائر خلال الـ 48 ساعة الماضية بنسبة 3.84 فاقدة نحو 160 دولار بعدما نزل سعرها من مستوى 4165 دولارا إلى نحو 4005 دولارات.

كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 3.38% خاسرة نحو 16.6 مليار دولار بعدما نزلت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 490.1 مليار دولار إلى نحو 473.5 مليار دولار.

وفيما جاءت عملة "بينانس كوين" في المركز الثالث، فقد سجلت مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 2% مع ارتفاع بنسبة 0.24% خلال الساعات الماضية ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 480 دولارا. كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 80.16 مليار دولار.

وحلت عملة "كاردانو" في المركز الرابع مسجلة خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 2.6% مع خسائر خلال الـ 48 ساعة الماضية بنسبة 2.1% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 2.15 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 70.82 مليار دولار.

جاءت عملة "تيزر" في المركز الخامس، بعدما استقر سعر العملة عند مستوى 1 دولار. كما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 69.57 مليار دولار.