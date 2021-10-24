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السعودية تضع حداً أدنى لعدد السيارات الكهربائية في الرياض بحلول 2030

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سيارات كهربائية
صورة تعبيرية عن السيارات الكهربائية
اقتصاد السعودية

السعودية تضع حداً أدنى لعدد السيارات الكهربائية في الرياض بحلول 2030

لخفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف

دبي - العربية.نت

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قالت المملكة العربية السعودية إن ما لا يقل عن 30% من السيارات في الرياض ستكون كهربائية بحلول عام 2030، حيث تسعى للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري.

بدوره، كشف رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، أن الهدف، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت في بداية مؤتمر المناخ السعودي، هو جزء من خطة لخفض انبعاثات الكربون إلى النصف في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة على مدى السنوات التسع المقبلة.

في اليوم نفسه، تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالقضاء على انبعاثات الاحتباس الحراري داخل السعودية بحلول عام 2060.

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يأتي هدف تعزيز المركبات الكهربائية في الرياض في الوقت الذي تحاول فيه المزيد من الدول تقليل أو التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين والديزل، حيث تهدف الصين إلى أن تصبح 25% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2025. وتخطط المملكة المتحدة لإنهاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

وقال الرشيد في مقابلة مع بلومبرغ: "نريد أن نتأكد من تقليل بصمتنا الكربونية، وهذه أفضل طريقة للقيام بذلك".

يأتي ذلك، فيما يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في المركبات الكهربائية منذ عدة سنوات، بما في ذلك في منافسة تسلا، شركة لوسيد موتوزر.

وتجري شركة لوسيد محادثات مع الصندوق لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، وفقاً لمصادر بلومبرغ.

كما أعلنت شركة EV Metals Group Plc الأسترالية مؤخراً عن مشروع لاستثمار 3 مليارات دولار في السعودية لمعالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

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