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الصين تتوقع انتشار فيروس كورونا الجديد في الأيام القادمة

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فيروس كورونا

الصين تتوقع انتشار فيروس كورونا الجديد في الأيام القادمة

لجنة الصحة الوطنية: تفشي المرض امتد إلى 11 مقاطعة

دبي - العربية.نت

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قال مسؤول صحي إن الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الصين ستزداد في الأيام المقبلة، وقد تستمر المناطق المتأثرة بالوباء في التوسع.

وأضاف المسؤول في لجنة الصحة الوطنية، وو ليانغ يو، في إفادة صحافية في بكين اليوم الأحد، أن التفشي الحالي في الصين ناتج عن متغير دلتا من الخارج.

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم اللجنة، مي فنغ، في نفس الإفادة، أن تفشي المرض امتد إلى 11 مقاطعة في الأسبوع منذ 17 أكتوبر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأوقفت بعض المدن في إقليمي قانسو ومنغوليا الداخلية خدمات الحافلات وسيارات الأجرة بسبب الفيروس. وتشمل المدن لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو، وفقا لما ذكره تشو مين، المسؤول بوزارة النقل.

وأبلغت الصين عن 26 إصابة محلية مؤكدة جديدة بكوفيد -19 يوم السبت، بما في ذلك 7 في منغوليا الداخلية و6 في قانسو و6 في نينغشيا و4 في بكين وحالة واحدة في كل من هيبي، وهونان، وشنشي، وفقاً للجنة الصحة الوطنية. كما تم الإبلاغ عن 4 حالات محلية أخرى بدون أعراض في هونان ويوننان.

وبشكل منفصل، ستوقف بكين سباق الماراثون الذي كان مقررا أصلا في 31 أكتوبر بسبب الفيروس، حسبما ذكرت صحيفة بكين ديلي. وقالت الصحيفة إن الأشخاص الموجودين حالياً في المناطق التي تم اكتشاف إصابات بها ممنوعون من زيارة العاصمة أو العودة إليها في الوقت الحالي.

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