كيف تطورت رؤوس أموال شركات بورصة مصر في 5 سنوات؟

تشير البيانات الرسمية إلى أن الشركات المدرجة في البورصة المصرية سجلت زيادة في رؤوس أموالها خلال السنوات الخمس الأخيرة بقيمة 64 مليار جنيه، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ نحو 12.8 مليار جنيه.

ووفق الإحصائية التي أعدتها "العربية.نت"، فقد قفزت رؤوس أموال الشركات المصرية بنسبة 475% خلال العام 2018، حيث ارتفعت قيمتها من 4.8 مليار جنيه خلال العام 2017 إلى نحو 27.6 مليار جنيه خلال العام 2018 بزيادة بلغت قيمتها نحو 22.8 مليار جنيه.

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وخلال العام 2019 سجلت الزيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 10.3 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت نحو 62.6% بعدما نزلت من مستوى 27.6 مليار جنيه في 2018 إلى نحو 10.3 مليار جنيه خلال العام 2019.

ثم واصلت الانخفاض خلال العام 2020 إلى نحو 8.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 15.5%. لكنها عادت إلى الارتفاع خلال أول 10 أشهر من العام الحالي لتسجل نحو 12.6 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 44.8% بعدما صعدت من 8.7 مليار جنيه في 2020 إلى 12.6 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وتوزعت الزيادة في رؤوس أموال الشركات خلال العام الحالي على 28 مليون جنيه خلال شهر يناير، و967 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و111 مليون جنيه خلال مارس، و623 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و21 مليون جنيه خلال مايو، و702 مليون جنيه خلال يونيو، و5.012 مليار جنيه خلال يوليو، و5.074 مليار جنيه خلال أغسطس، و68 مليون جنيه خلال سبتمبر، و12 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الحالي.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.