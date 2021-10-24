ملياردير شهير يحذر من "التضخم المفرط".. وهذه نقطة انطلاقته!

شارك مؤسس تويتر، جاك دورسي، في موضوع التضخم المتصاعد في الولايات المتحدة، قائلاً إن الأمور ستزداد سوءاً إلى حد كبير.

وكتب دورسي على تويتر: "التضخم المفرط سيغير كل شيء. إنه يحدث".

مادة اعلانية

وتأتي التغريدة مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالقرب من أعلى مستوى في 30 عاماً في الولايات المتحدة مع تزايد القلق من أن المشكلة قد تكون أسوأ مما توقعه صانعو السياسة.

بدوره، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول بأن ضغوط التضخم "من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق"، مشيراً إلى أنها قد تستمر "حتى العام المقبل".

وأضاف رئيس البنك المركزي أنه يتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي قريباً في التراجع عن الإجراءات غير العادية التي قدمها لمساعدة الاقتصاد التي يرى النقاد إنها أدت إلى زيادة التضخم.

بالإضافة إلى الإشراف على منصة وسائط اجتماعية بها 206 ملايين مستخدم نشط يومياً، يعد دورسي من أشد المدافعين عن بيتكوين. وقال إن شركته الأخرى، سكوير، والتي تعمل كمنصة معالجة بطاقات الخصم والائتمان، تبحث في تعدين العملة المشفرة. وتمتلك سكوير أيضاً عملات بيتكوين وتسهل التداول فيها.

ورداً على تعليقات المتابعين، أضاف دورسي، أنه يرى مشكلة التضخم تتصاعد في جميع أنحاء العالم. وكتب على تويتر "سيحدث ذلك في الولايات المتحدة قريباً، وكذلك العالم". ويشغل دورسي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، وسكوير.

ويعني التضخم المفرط، ارتفاع الأسعار بسرعة يمكن أن تدمر العملات وتدمر الاقتصادات بأكملها.