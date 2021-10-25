توقعات بأن تتجاوز بيتكوين الـ100 ألف دولار وتُنافس الذهب بقوة

توقع تقرير صحافي بريطاني أن يتجاوز سعر بيتكوين مستوى المئة ألف دولار قريباً، وأن تصبح منافساً قوياً للذهب كأحد الملاذات الآمنة التي يُقبل عليها المستثمرون لحماية أنفسهم وأموالهم من التضخم وتقلبات العملات التقليدية.

استدل التقرير الذي نشرته جريدة "ديلي إكسبرس"، على هذه التوقعات من خلال الحركة السابقة للعملة الافتراضية، مشيراً إلى أن "قيمة بيتكوين تضاعفت منذ آخر هبوط تم تسجيله قبل ثلاثة شهور عندما وصلت إلى مستوى الثلاثين ألف دولار، ومن ثم عادت لترتفع فوق الستين ألفاً"، ما يعني أنها من الممكن أن تعود للارتفاع إلى ما فوق المئة ألف عندما ترتد صعوداً بعد أن هبطت من مستويات الستين ألفاً".

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في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر "جي بي مورغان" مذكرة جاء فيها: "يبدو أن المستثمرين المؤسسيين يعودون إلى بيتكوين، وربما يرون أنها وسيلة تحوط تجاه التضخم أكثر من الذهب".

وقد يفسر هذا سبب ضعف أداء سعر الذهب مؤخراً، حيث ارتفع بنسبة 0.44% فقط في الأشهر الستة الماضية، إذ يفضل المستثمرون بيتكوين بدلاً من المعدن الأصفر، بحسب الصحيفة.

تقول الصحيفة أيضاً إن آخر موجة ارتفاع لعملة بيتكوين كانت بفضل إطلاق أول صندوق متداول في البورصة مدرج في الولايات المتحدة يستثمر في العملة المشفرة (صندوق ETF).

وسيسمح صندوق (ETF) للمستثمرين المؤسسيين الكبار بضخ الأموال في العملة المشفرة، دون شراء بيتكوين الفعلية التي يمكن أن تضيع في عمليات احتيال أو في المحافظ الرقمية.

وبدأ (ETF) الجديد بضجة كبيرة، حيث جذب ما يقرب من مليار دولار من الصفقات في اليوم الأول، بينما ادعى المحلل المالي توم لي أن هذا الإقبال يمكن أن يدفع سعر بيتكوين إلى مستوى 168 ألف دولار.

يرى المحللون أن إطلاق (ETF) علامة على أن بيتكوين أصبحت عملة "محترمة"، لكن سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في (Hargreaves Lansdown) قالت إن القطاع لا يزال "غريباً ومتوحشاً" للمستثمرين الذين يجب أن يتعاملوا فيه بحذر شديد.

وقالت ستريتر إن هيئة السلوك المالي في بريطانيا قلقة من أن العملات المشفرة المتقلبة يمكن أن "تنفجر في وجه القطاع المالي" مع تكدس المزيد من الأشخاص والمؤسسات.

وقال أنتوني بورتنو، مؤسس (Traders of Crypto) إن بيتكوين ستظل متقلبة ويجب على المستثمرين الشراء عندما يكون السعر منخفضاً وليس مرتفعاً.

وأضاف: "إذا هبطت عملة بيتكوين مرة أخرى إلى مستوى 50 ألف دولار، فلن يكون ذلك مفاجئاً. وقد ترتد بعد ذلك لتصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق".

يحتفظ معظم المستثمرين الحاليين بعملاتهم المشفرة على أمل أن ترتفع قيمتها مع نمو الطلب من المؤسسات الكبيرة، فيما يساعد النقص في العرض على دفع سعر بيتكوين إلى الأعلى.