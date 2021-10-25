شركة سيارات كهربائية صينية تكشف عن خططها لتجاوز تسلا

كشفت شركة Xpeng الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية عن تفاصيل منتجات وميزات جديدة، بما في ذلك نظام القيادة المساعد وبنية تحتية أسرع للشحن وسيارة طائرة، حيث أشارت إلى نيتها التوسع في مجال تصنيع السيارات.

كما أطلقت الشركة التي يقع مقرها في مدينة قوانغتشو نموذجاً أولياً لحصان آلي قابل للقيادة خلال حدث "يوم التكنولوجيا".

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وقالت Xpeng إن 60% من مستخدميها دفعوا مقابل ميزة القيادة المساعدة، والتي تسمى وظيفة التوجيه للملاحة، والتي يمكن استخدامها على الطرق السريعة الآن. وأضافت الشركة أن ذلك ساهم في إجمالي إيراداتها وعزز التفاؤل بإمكانية جني الأرباح من النظام الذكي.

قال رئيس مجلس الإدارة هي شياوبنغ: "إن استكشافنا لحلول تنقل أكثر كفاءة وأماناً وخالية من انبعاثات الكربون يتجاوز مجرد المركبات الكهربائية الذكية، وهو حجر الزاوية لمزايانا التنافسية طويلة الأجل".

وأضاف أن معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة سيصل إلى 50% بحلول عام 2025.

بدوره، أوضح نائب رئيس وحدة القيادة الذاتية لـ Xpeng، وو تشينزو، أن نسخة مطورة من ميزة القيادة المساعدة في Xpeng والمعروفة باسم XPILOT 3.5، ستنقل السائقين في المدن في وقت مبكر من منتصف عام 2022، على الرغم من أن الإطلاق الفعلي سيعتمد على تطوير المنتج واللوائح المحلية.

وستشترك الشركة أيضاً مع آخرين لاستكشاف سيارات الأجرة الآلية بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل. كما تم التخطيط لبرنامج متقدم لمساعدة السائق من نقطة إلى نقطة يعرف باسم XPILOT 4.0 ليتم طرحه في النصف الأول من عام 2023.

القيادة المساعدة

قالت الشركة إن نظام القيادة الذكي ليس مستقلاً بالكامل، لكنه مدعوم، حيث يلزمه التدخل البشري. وسيُطلب من السائقين أيضاً التعلم وإجراء اختبارات السلامة التي "تضع حدوداً واضحة" قبل تنشيط وظائف مساعدة السائق، وأن يتم إخضاعهم للمراقبة المستمرة لسلوكهم.

من جانبه، حث الرئيس التنفيذي لشركة Li Auto الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية، لي شيانغ، القطاع في وقت سابق على توخي مزيد من الحذر عند استخدام مصطلحات مثل القيادة الذاتية أو مساعدة السائق، وسط حالات متزايدة من الحوادث التي يشتبه في أنها ناجمة عن الارتباك.

وقال لي: "لا يزال السائقون مسؤولين في النهاية عن سلامتهم حتى عند استخدام وظائف القيادة المساعدة".

كما قدمت Xpeng، أيضاً خريطة طريق لشبكة الشحن الشاملة الخاصة بها، والتي تتضمن منصة شحن سريع عالية الجهد من كربيد السيليكون منتجة بكميات كبيرة وشاحن سوبر بقوة 480 كيلو واط.

وعرضت الشركة أيضاً تصميمات لسيارة طائرة على ارتفاع منخفض طورتها الشركة التابعة لها HT Aero، والتي جمعت أكثر من 500 مليون دولار من المستثمرين ومن المتوقع أن تنتج السيارات بكميات كبيرة في عام 2024.

ويعتبر النموذج الأولي لحصان آلي، مزوداً بالحواس الإلكترونية وتقنيات التعرف على الأوضاع المتعددة، جزءاً من مجموعة منتجات Xpeng.