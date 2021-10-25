فشل أكبر صفقة استحواذ في تاريخ منصات التواصل الاجتماعي.. تقودها باي بال

قالت شركة المدفوعات باي بال PayPal Inc، إنها لا تسعى للاستحواذ على شركة بينترست Pinterest Inc في الوقت الحالي، رداً على تقارير إعلامية تفيد بأنها تجري محادثات لشراء شركة اللوحات الإعلانية الرقمية بقيمة تصل إلى 45 مليار دولار.

وارتفعت أسهم PayPal بنسبة 6% لتصل إلى 255 دولاراً في تعاملات ما قبل السوق اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسهم Pinterest بنحو 10% إلى 52.50 دولار.

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وذكرت بلومبرغ نيوز لأول مرة عن محادثات الشركات يوم الأربعاء الماضي والتي أكدتها رويترز لاحقاً. حيث قال مصدر في ذلك الوقت لرويترز إن باي بال عرضت 70 دولاراً للسهم، معظمها في الأسهم، لصالح بينترست.

لكن مصادر حذرت رويترز من عدم تأكيد أي اتفاق وأن الشروط قد تتغير.

وكانت صفقة Pinterest هي أكبر عملية استحواذ على شركة تواصل اجتماعي بالسعر المعلن عنه، متجاوزة بكثير صفقة شراء شركة مايكروسوفت لموقع لينكيد إن البالغة 26.2 مليار دولار في عام 2016.

وأبرمت Paypal، والتي تعد من بين أكبر الفائزين خلال الوباء، عدداً قليلاً من صفقات الاستحواذ هذا العام، بما في ذلك استحواذها بقيمة 2.7 مليار دولار على شركة Paidy اليابانية.

كما استحوذت أيضاً على شركة Happy Returns، وهي شركة تساعد المتسوقين عبر الإنترنت على إرجاع البضائع غير المرغوب فيها، مقابل مبلغ لم يكشف عنه في مايو لتعزيز عروض التجارة الإلكترونية والاستفادة من استحواذها على أداة البحث عن الكوبونات عبر الإنترنت Honey Science في عام 2019 والتي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.

ولم تقدم PayPal تفاصيل إضافية في بيانها. ولم تستجب الشركتان لطلبات التعليق.

تقف Pinterest عند مفترق طرق بعد أن أعلن المؤسس المشارك إيفان شارب في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتنحى عن منصبه كمسؤول إبداعي رئيسي للانضمام إلى LoveFrom، وهي شركة يقودها جوني إيف، مصمم العديد من منتجات أبل.