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رئيس "مبادلة": يجب توحيد الجهود والاستثمار في محاربة التغير المناخي

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التغير المناخي

رئيس "مبادلة": يجب توحيد الجهود والاستثمار في محاربة التغير المناخي

"مبادلة" استثمرت ملياري دولار في منصة الطاقة منذ 2006

دبي - العربية.نت

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في أولى جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المنعقدة في الرياض، أكد خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لمجموعة "مبادلة" الإماراتية، أن الصندوق السيادي استثمر ملياري دولار في منصة الطاقة منذ العام 2006، والتي تعنى بالطاقة المتجددة، مؤكداً على أهمية الاستثمار في الطاقة الخضراء.

وقال: "عندما نتحدث عن التغير المناخي العالمي فقد أصبح شيئا حقيقيا ماثلا. وبالنسبة لنا في مبادلة هذا الأمر ليس تحديا ندركه اليوم بل منذ 50 عاما كفريق استثماري".

وتابع: "معنى ذلك أنه موضوع استثماري يعتمد على الواقع الذي نتوقعه وقمنا بدراسته. وبالنسبة لمنصة الطاقة التي بدأت في 2006، قمنا باستثمار أكثر من ملياري دولار على مدار 16 عاماً في بلدان العالم الثالث، وقد كانت اسثمارات صحية وحققت الكثير من النتائج والعوائد الجيدة".

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كما لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة "مبادلة" الإماراتية إلى أن التحدي المناخي يفرض علينا الإسهام جميعا كل بطريقته الخاصة وحسب إمكانياته، والعمل سويا لحل المشكلة على مستوى العالم كمؤسسات وحكومات ومجتمع مدني.

يذكر أن "مبادرة مستقبل الاستثمار" تعقد في الرياض على مدار 3 أيام، تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية"، بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين، لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول.

وتشمل عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

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