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رئيس معادن لـ"العربية": هذه أسباب القفزة في أرباح الشركة الفصلية

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سوق السعودية

رئيس معادن لـ"العربية": هذه أسباب القفزة في أرباح الشركة الفصلية

الشركة تطلق استراتيجية لخفض انبعاثاتها الكربونية 60% بحلول 2040

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن، عبد العزيز الحربي، إن القفزة الكبيرة في أرباح الشركة الفصلية تعود إلى ارتفاع الأسعار وتحسن الإنتاج بدعم المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج.

وتوقع الحربي في مقابلة "العربية" على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن يستمر الارتفاع في الإنتاج عند نفس المستويات، كذلك تستمر الأسعار عند مستويات مقاربة.

وذكر أن مصنع الأمونيا عاد للعمل بقوة إنتاجية 100%، أما مشروع أمونيا 3 يتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2022.

وأفاد بأن الألمنيوم يمثل 40% من مبيعات الشركة والفوسفات 50% والذهب 10%، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا بالأسعار وصل لـ100% لبعض المنتجات، وبعضها وصل إلى 25% و30% بمنتجات أخرى.

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وأظهرت النتائج المالية الأولية لـ "معادن" ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19549% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 1.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.47 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وذكرت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ما عدا الذهب، وارتفاع الحصة في صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن، وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وحول استراتيجية الدين لدى "معادن"، قال الحربي، إن أهم ما يميزها هو تحويل تمويل المشاريع إلى تمويل من الشركة، وأصبح هناك انضباط تام في تركيبة الدين في المشاريع الجديدة مثل مشاريع الأمونيا أو الفوسفات 3 أو الذهب.

وأكد أن خطط الشركة تستهدف رفع الإنتاج بدون التأثير على مبادئ البيئة وسلامة المجتمعات.

وتوقع رئيس معادن السعودية تحديد مستهدفات الحياد الكربوني خلال أشهر.

وأشار الحربي، إلى حصول الشركة على موافقة للخطة الاستراتيجية في معايير ESG، وأهم الخطوط العريضة للاستراتيجية تتضمن الحوكمة البيئة نطمح للأفضل.

وأوضح الحربي، أن مجلس الإدارة أقر تخفيض الانبعاثات الكربونية 60% في 2040، وتخفيض استهلاك المياه الجوفية 65%.

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