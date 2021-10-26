شركة تمنح موظفيها 10 آلاف دولار وتذكرة طيران من الدرجة الأولى.. ماذا حدث؟

بعد يوم واحد فقط من إبرام صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة بلاكستون – أكبر مدير أصول في العالم- قامت مؤسسة شركة سبانكس Spanx، سارة بلاكلي، بإهداء موظفيها، تذاكر طيران من الدرجة الأولى إلى أي مكان في العالم، و10000 دولار لكل منهم لباقي تكاليف الرحلة.

يأتي ذلك، فيما وافقت شركة الاستثمار بلاكستون يوم الأربعاء على شراء حصة أغلبية في شركة الملابس الداخلية بقيمة 1.2 مليار دولار. وقالت الشركة في بيان صحافي الأسبوع الماضي، إن بلاكلي ستحتفظ بحصة كبيرة في الشركة وستواصل الإشراف على العمليات اليومية كرئيسة تنفيذية.

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بدأت بلاكلي شركتها برأسمال قدره 5000 دولار في عام 1998، مثابرة حتى مع إغلاق الأبواب في وجهها.

وقالت بلاكلي في حفل مع موظفيها يوم الخميس للاحتفال بالصفقة: "لقد قلت إن هذه الشركة في يوم من الأيام ستبلغ قيمتها 20 مليون دولار".

في ذلك الوقت، لم يكن أحد يتوقع أن تصبح الملابس الداخلية التي تعمل على تنحيف شكل الجسم دون ظهورها، أمراً ضرورياً. والتي باتت حالياً تطمح للتوسع بقوة مع أموال بلاكستون".

وقالت خلال الحفلة مع موظفيها، "للاحتفال بهذه اللحظة، لقد اشتريت لكل شخص منكم تذكرة من الدرجة الأولى إلى أي مكان في العالم". وتابعت "وهناك 10000 دولار للاستمتاع بوقتكم خلال الرحلة".

وأضاف بلاكلي: "في سبانكس، نضع العميل دائماً في قلب ما نقوم به". "أنا متحمسة اليوم لمستقبل الشركة كما كنت عندما بدأت قبل 21 عاماً، مع انضمام بلاكستون".