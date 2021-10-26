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كيف انعكست عودة جلسات البرلمان على أداء بورصة الكويت؟

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بورصة الكويت

كيف انعكست عودة جلسات البرلمان على أداء بورصة الكويت؟

هناك تفاؤل بشأن قيام مجلس الأمة بتحريك كثير من المشاريع والقرارات المهمة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لـ KIC للوساطة المالية فهد الشريعان، إن بورصة الكويت تفاعلت إيجابيا مع عودة جلسات مجلس الأمة الكويتي للانعقاد مرة أخرى.

وذكر الشريعان في مقابلة "العربية"، أن جلسة مجلس الأمة اليوم عكست الانضباط والالتزام، مما حفز التداولات لترتفع إلى فوق 500 مليون سهم.

وأشار إلى التفاؤل بشأن قيام مجلس الأمة بتحريك كثير من المشاريع والقرارات المهمة التي ينتظرها المستثمرون، وإقرار مشاريع الإنفاق الرأسمالي الحكومية.

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ولفت الشريعان أيضا إلى التأثير الإيجابي من حالة الفتح الخامس بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وبداية الانفتاح الاقتصادي مرة أخرى.

وأكد الشريعان أن القطاع المصرفي سجل أداء جيدا، خصوصا أن الحكومة عندما أجلت أقساط القروض أعطت الفوائد للبنوك بقيمة 380 مليون دينار.

وأفاد بأن هذا الإجراء دعم أرباح البنوك وعزز نموها بأكثر من 100% لبعض البنوك المدرجة في السوق.

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