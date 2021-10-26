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"دافوس الصحراء".. 5 سنوات من استشراف مستقبل الاستثمار حول العالم

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السعودية

"دافوس الصحراء".. 5 سنوات من استشراف مستقبل الاستثمار حول العالم

النسخة الأولى من "مبادرة مستقبل الاستثمار" انطلقت في 2017

دبي - العربية.نت

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تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء وعلى مدار 3 أيام متواصلة، فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين العالميين.

وأفاد موفد "العربية" إلى الحدث ناصر الطيبي، بأن النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تمنح فرصة لمراجعة ما تم خلال السنوات الخمس الماضية.

ففي العام 2017 الذي انطلقت فيه النسخة الأولى من مبادر مستقبل الاستثمار، تم الإعلان الضخم عن مدينة "نيوم" التي تعد مدينة المستقبل والتي يجري العمل على إنشائها. إلى جانب الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستهدفاته لرفع الأصول تحت الإدارة.

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أما العام 2018 فشهد تحول الحدث إلى منصة للتوقيع على صفقات ومذكرات تفاهم فاقت قيمتها 60 مليار دولار، وركزت على مجال الطاقة تحت مظلة عملاق النفط السعودي "أرامكو".

في العام 2019، أدرجت المبادرة ضمن أكبر ثلاثة تجمعات لرواد الأعمال والمصرفيين عالمياً، وأطلق عليها لقب "دافوس الصحراء".

وبسبب جائحة كورونا وما فرضته من تغييرات في ظل الإجراءات الاحترازية، تم إرجاء الحدث في 2020 ليعقد مطلع هذا العام في يناير، ضمن حضور شخصي محدود، وتم رغم الظروف المضي قدما بالحدث افتراضيا مع عدد من المدن العالمية مثل هونغ كونغ ونيويورك ولندن.

ولفت موفد "العربية" إلى أن نسخة هذا العام من المرتقب أن تشهد إعلانات جديدة تخص التحديثات حول مشروع "نيوم" بعد خمس سنوات من إطلاقه.

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